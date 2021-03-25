Случчанин Александр Шаровар, начальник Солигорской милиции, получил награду от Лукашенко и стал полковником

В мемориальном зале «Победа» Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны прошло торжественное вручение государственных и ведомственных наград, погон полковника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, сообщает БелТА.

Случчанин Александр Шаровар, начальник отдела внутренних дел Солигорского райисполкома, награждён почётной грамотой Национального собрания и получил звание полковника милиции.

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«Это говорит о том, что руководство видит работу как коллектива, так и мою как руководителя подразделения. Это мотивирует двигаться только вперёд и добиваться ещё более высоких результатов. Наша задача — борьба с преступностью и обеспечение порядка в регионе», — отметил руководитель Солигорского РОВД. Всего около 50 сотрудников органов внутренних дел награждены государственными и ведомственными наградами. На мероприятии погоны полковника вручены около 20 представителям профессии в связи с присвоением им очередного специального звания «полковник милиции».

СПРАВКА. Александр Шаровар возглавил милицию Солигорска 25 октября 2018 года.

Александр Александрович Шаровар — уроженец Слуцка. В 2004 году после окончания Академии МВД начал служебную деятельность следователем в Слуцком РОВД. С 2009 по 2016 год руководил отделением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

До того, как возглавить Солигорский РОВД, Шаровар проходил службу в должности первого заместителя начальника отдела внутренних дел — начальника криминальной милиции Слуцкого РОВД.