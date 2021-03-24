Не работает вентиляция, протекает кровля… На что жаловались случчане генеральному директору по ЖКХ Минской области

Василий Шашок, генеральный директор по жилищно-коммунальному хозяйству Минской области, провёл личный приём граждан и «горячую линию» с жителями Слуцкого района. Пишет «Слуцкі край».

У жителей Слуцка была возможность обратиться с проблемами в сфере ЖКХ, но, к сожалению, не все вопросы можно решить мгновенно — они требуют дополнительного изучения.

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Одна из случчанок обеспокоена доставкой песка для ухода за могилами. Она также не согласна с взиманием платы за дополнительное место для захоронения. По её мнению, неправильно сделаны замеры места захоронения.

Другой заявительнице после затопления соседями сотрудник ЖКХ не выдал утверждённый акт осмотра квартиры. В результате чего суд отказал в приёме документов на возмещение материального вреда.

В квартире — плесень и повышенная влажность, пожаловалась женщина. По её словам, эта проблема возникла после того, как в подвале устроили подсобное помещение, в котором отключили вентиляцию. Василий Шашок заявил, что если в квартире произведена замена деревянных окон на ПВХ, то в этом и кроется проблема.

— Вы нарушили температурно-влажностный режим в квартире, установив оконные рамы и двери без обеспечения щитовой вентиляции. До 2000-х годов строились с обеспечением обмена воздуха путём проточно-щелевой вентиляции и через вытяжные вентиляционные каналы. Поставив пластиковые окна, вы не дали возможности вентиляции нормально работать в помещении, тем самым нарушили микроклимат в квартире. Поэтому для улучшения ситуации, если это возможно, можно установить в оконной раме либо коробке специальные клапаны для микропроветривания, — пояснил Василий Васильевич. Кровля протекает, стены зимой промерзают — обеспокоены жители одного из домов по улице Ленина. По этим вопросам уже обращались в Слуцкое ЖКХ: кровлю периодически ремонтируют, замерили степень промерзания стен.

Василий Васильевич отметил, что вопрос с протеканием кровли по текущему ремонту и восстановлению будет решён в течение месяца, по промерзанию — будет принято решение по результатам обследования.

В ходе приёма граждан от некоторых случчан были приняты заявления, после изучения ситуации будут даны ответы. На «прямую линию» поступило шесть вопросов, на четыре даны разъяснения, два — требуют дополнительного изучения.