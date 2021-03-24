Для безработных Слуцкого района определили радиус поиска подходящей работы

Слуцкий райисполком определил максимальную удалённость подходящей работы от места жительства безработного. Радиус — не более 15 километров.

Такое решение Слуцкого райисполкома от 12 марта 2021 г. № 735 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступило в силу 23 марта.

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«Определить максимальную удалённость подходящей работы для безработных, проживающих на территории Слуцкого района, в радиусе не более 15 километров от места жительства безработного на территории населённых пунктов, с которыми налажено регулярное транспортное сообщение», — говорится в решении.