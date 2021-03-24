Как определить, что дерево аварийное, и почему лучше не пытаться спилить его самостоятельно. Рассказывает эксперт

Дмитрий Мелешко более пяти лет занимается обрезкой и спилом деревьев. Он рассказал «Кур'еру», как определить аварийное дерево, кто такой арборист и почему лучше вызывать профессионалов, а не пытаться спилить проблемное дерево самостоятельно.

Кто такой арборист

Арборист — это специалист по обслуживанию и уходу за деревьями как за живыми организмами. Все деревья уникальны, к каждому нужен свой подход. Поэтому работа арбориста не так проста, как может показаться на первый взгляд.

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Однако, если я кому-то скажу, что работаю арбористом, меня вряд ли поймут. Поэтому проще сказать, что занимаюсь обрезкой и спилом деревьев.

Какие деревья, как правило, убирают со своих участков

Всё очевидно — это проблемные и аварийные деревья.

Проблемные — это те, которые мешают владельцу, например, при постройке дома, прокладке коммуникаций, передвижению автомобилей. Как правило, это абсолютно здоровые растения, просто они выросли в неподходящем месте.

Аварийные — деревья, которые представляют угрозу, связанную с падением, в результате чего может быть нанесён ощутимый вред здоровью людей, сохранности транспорта или элементов инфраструктуры: домов, линий электропередачи и т. д.

Как понять, что дерево аварийное и его надо спилить?

Определить аварийное дерево можно визуально, как правило, оно отличается какими-то дефектами, из-за которых часть его или ствол целиком может упасть.

Основные признаки аварийного дерева:

ствол имеет наклон более 45 градусов;

крупные сухобочины по стволу;

дерево дуплистое или надломленное;

ствол трухлявый и пустой внутри;

гниёт корневая система.

Зачем нужна обрезка деревьев

За деревьями нужно ухаживать, чтобы они были здоровыми и имели эстетичный внешний вид.

Для этого нужна обрезка ветвей. С помощью правильной обрезки можно убрать мешающие ветки, сформировать крону, чтобы она в полной мере пропускала солнечные лучи и хорошо проветривалась, омолодить дерево и, конечно же, увеличить количество плодов (если это плодовое дерево).

Почему не стоит пилить дерево самостоятельно, а лучше вызвать профессионала

Спил мешающего или аварийного дерева под силу далеко не каждому. Дерево может иметь внушительную массу и большие размеры, что подразумевает использование специального оборудования и средств индивидуальной защиты. При выполнении данных задач в первую очередь главное внимание уделяется технике безопасности и, конечно же, предметам, которые находятся в радиусе выполняемых работ (за это я несу финансовую ответственность).

По образованию я инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Окончил Гомельский институт МЧС. Некоторое время проработал по специальности. Думаю, что профессионально выполнять поставленные задачи мне помогает служба в МЧС и, конечно же, моя основная профессия — промышленный альпинист.



В прошлом году в качестве промышленного альпиниста работал на одном объекте. Занимался покраской на 180-метровой высоте.

Изначально со мной работали ещё двое специалистов, но в конце первого дня они отказались от работы — слишком высоко.

У меня в практике были случаи, когда люди пытались самостоятельно спилить мешающее дерево, а оно при спиле заваливалось на рядом стоящий дом, повредив при этом крышу. Затем всё равно вызывали меня, чтобы я помог убрать упавшее дерево и утилизировать его.

Поскольку профессионалов в этой сфере не так много, работаю по всей Беларуси как с физическими, так и с юридическими лицами.

Сколько в среднем по времени занимает спил одного дерева

Как правило, я произвожу работы там, где использование автовышек, строительных лесов или люлек затруднено, экономически невыгодно или вообще технически невозможно.

Одно дерево могу спилить за пару часов, а на другом — провисеть с утра до вечера. Поэтому всё зависит от габаритов растения — высота, диаметр, куда направлены ветки, где расположено растение, нет ли поблизости строений, линий электропередачи. Как правило, сложно обрезать и спиливать деревья на кладбищах — надо быть предельно осторожным, чтобы не повредить расположенные рядом памятники.