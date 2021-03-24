Очень много новых товаров в универмаге «Слуцк»! От обуви до бытовой техники! Спешите за покупками

На этой неделе универмаг «Слуцк» порадует своих покупателей большим поступлением товаров! Выбирайте свою покупку!
- В секции «Электротовары» поступление бытовой техники
- В секции «Культтовары» в продажу поступили мониторы, системные блоки, большой выбор отечественных и импортных телевизоров, радиотелефоны
- Новое поступление настенных часов
- Большое поступление обуви весенне-летнего ассортимента, модели на любой вкус!
- Обновленный ассортимент белорусской декоративной косметики
- В секции «Мужская одежда» новое поступление брюк
- Хороший выбор пледов и тюле-гардинного полотна предлагает секция «Товары для уюта»
- А для тех кто, готовится к весенней посадке, — новое поступление семенного картофеля, а также микроудобрений, стимуляторов роста, фунгицидов
Приглашаем за покупками!
Изображения носят иллюстративный характер.
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568