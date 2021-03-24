Очень много новых товаров в универмаге «Слуцк»! От обуви до бытовой техники! Спешите за покупками

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На этой неделе универмаг «Слуцк» порадует своих покупателей большим поступлением товаров! Выбирайте свою покупку!

  • В секции «Электротовары» поступление бытовой техники

  • В секции «Культтовары» в продажу поступили мониторы, системные блоки, большой выбор отечественных и импортных телевизоров, радиотелефоны

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  • Новое поступление настенных часов

  • Большое поступление обуви весенне-летнего ассортимента, модели на любой вкус!

  • Обновленный ассортимент белорусской декоративной косметики

  • В секции «Мужская одежда» новое поступление брюк

  • Хороший выбор пледов и тюле-гардинного полотна предлагает секция «Товары для уюта»

  • А для тех кто, готовится к весенней посадке, — новое поступление семенного картофеля, а также микроудобрений, стимуляторов роста, фунгицидов

Приглашаем за покупками!

Изображения носят иллюстративный характер.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568