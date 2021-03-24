В Слуцке состоятся торжества в честь 435-летия праведной Софии, княгини Слуцкой

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В 2021 году исполняется 435 лет со дня рождения святой праведной Софии, княгини Слуцкой. По случаю годовщины в воскресенье, 4 апреля, состоятся торжества. Об этом «Кур`еру» сообщил Андрей Евшель, пресс-секретарь Слуцкой епархии иерей.

Программа:

В Слуцке состоятся торжества в честь 435-летия праведной Софии, княгини Слуцкой

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  • 8.30 — крёстный ход с честной стопой праведной Софии, княгини Слуцкой, частицей мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копией Креста преподобной Евфросинии, игумении и княжны Полоцкой, от кафедрального собора Архангела Михаила к храму в честь преподобного Паисия Святогорца по улицам Социалистическая, 14 Партизан, Чехова, Ивановского. Участникам шествия необходимо прибыть в кафедральный собор Архангела Михаила к 8:10;
  • 9.45 — встреча митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси;
  • 10.00 — Божественная литургия. Освящение кровельных (фронтонных) крестов для приходского дома имени Митрополита Филарета. Закладка сквера в честь Митрополита Филарета;
  • 13.00 — возложение цветов к памятнику святой праведной Софии, княгине Слуцкой, и у памятного знака «Капліца Перамогі» (ул. Максима Богдановича).Приглашаем всех желающих разделить радость праздника.