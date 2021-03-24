В Слуцке состоятся торжества в честь 435-летия праведной Софии, княгини Слуцкой

В 2021 году исполняется 435 лет со дня рождения святой праведной Софии, княгини Слуцкой. По случаю годовщины в воскресенье, 4 апреля, состоятся торжества. Об этом «Кур`еру» сообщил Андрей Евшель, пресс-секретарь Слуцкой епархии иерей.

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