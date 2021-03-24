«Познакомилась в телеграмм-канале с мужчиной по имени Дмитрий...» Топ-3 свежих историй, когда случчаннок «развели» на деньги

В интервью «Кур'еру» Станислав Чухольский, начальник Слуцкого РОВД, сказал: «Сегодня преступность уходит в киберпространство — туда, где нельзя потрогать, что называется». В уголовном розыске нам привели три недавних примера, когда жертвами таких мошенников стали случчанки, причём как молодого, так и старшего возраста.

«Описанные ниже примеры говорят о том, что ежемесячно злоумышленники ищут новые и всё более уникальные способы обмана.

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Случчане, просим вас быть бдительными во всех случаях, которые связаны с переводом денежных средств -

будь то приобретение товаров или услуг в интернете,

либо оказание какой-либо помощи своим знакомым,

либо желанием подзаработать.

Лучше лишний раз убедитесь, потратив всего несколько минут, и почитайте, были ли у кого-то похожие ситуации. Возможно, это убережёт вас от мошенников", — сказали в Слуцком уголовном розыске.

1. Познакомилась в телеграмм-канале с мужчиной…

Жительница Слуцка познакомилась в телеграмм-канале с мужчиной по имени Дмитрий, который предложил ей «подзаработать». Случчанка должна была под его руководством делать ставки в букмекерской конторе, чтобы потом выигранные деньги поделить между собой.

Мошенник сделал акцент, что ему лично вести несколько аккаунтов в букмекерской конторе проблематично.

По рекомендации Дмитрия женщина зарегистрировалась на интернет-площадке ggbet2.net. После этого мужчина якобы перевёл деньги на счёт личного кабинета девушки. И тогда она стала делать ставки на определённые команды — опять же по совету мошенника.

Когда на счёте девушки накопилось около $ 7000, мужчина стал настаивать на выводе денег, чтобы разделить их между собой. Дмитрий хотел забрать процент от оказанной им помощи.

Когда случчанка пыталась вывести деньги, появилось окно: «Необходимо пополнить счёт личного кабинета с целью вывода денежных средств, так как в настоящий момент статус кабинета не соответствует сумме, которую нужно вывести».

Девушка внесла определённую сумму на счёт личного кабинета и попыталась снова. Ситуация с всплывающим окном повторилась.

Случчанка снова перевела необходимую сумму, но всплыло аналогичное окно. При этом с каждым разом сумма пополнения увеличивалась. В связи с этим, девушка обратилась в Слуцкий РОВД.

2. Дочь попала в ДТП…

Жительнице Слуцка пришло сообщение в Instagram от её знакомой, которая проживает в России. Россиянка написала о своей дочери, что она попала в ДТП и срочно нужна операция, однако на неё не хватает определённой денежной суммы.

Долго не думая и даже не связавшись по телефону со знакомой, случчанка перевела 100 белорусских рублей на счёт, который был указан в сообщении.

Уже потом жительница Слуцка узнала, что дочь её знакомой в ДТП не попадала, а деньги она перевела на счёт мошенника, который взломал аккаунт россиянки и общался от её имени.

«В указанных выше двух случаях перевод денежных средств осуществлялся на банковские счета банков Российской Федерации», — отметили в уголовном розыске.

3. Представился работником банка…

19 марта 50-летней жительнице Слуцкого района в Viber позвонил неизвестный и представился работником банковской структуры. Во время беседы мужчина смог войти в доверие и узнал реквизиты банковской платёжной карты, принадлежащей случчанке, а также реквизит доступа к «Интернет-банкингу». А после этого похитил со счёта 145 рублей. На следующий день женщина обратилась в РОВД.

По данному факту Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РБ в отношении неустановленного лица.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление», — добавили в уголовном розыске.

Обращение к жителям Слуцка (и не только)

Слуцкий РОВД напоминает:

Никогда не сообщайте незнакомым лицам, в том числе во время разговора по телефону, свои персональные данные, реквизиты своих банковских карт. Помните, работники банков вам никогда не позвонят и не попросят сообщить им подобные сведения.

Не торопитесь выполнять то, что от вас просит собеседник. Мошенники очень изобретательны и убедительны.

В случае утери или кражи карты заблокируйте её по телефону или в банке.

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