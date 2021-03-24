Недавно подруга рассказала мне, как подверглась травле прямо на детской площадке. Суть в том, что несколько «яжматерей» стали оскорблять её из-за того, что она кормит ребёнка смесью, а не грудью.

«Что ты за мать такая? Сама виновата, что пропало молоко, — ты плохо питалась и вела разгульный образ жизни», — примерно так говорили ей мамочки, собравшиеся возле песочницы. Эта ситуация подвигла меня побеседовать с другими девушками и узнать, сталкивались ли с подобным они.

Поговорив с молодыми мамами, стало ясно, что грудное вскармливание — это не всегда улыбающийся бутуз и порхающие вокруг бабочки. Иногда это и колики у ребёнка, и капризы, и послеродовая депрессия, и испорченная грудь. А зачастую молока и вовсе нет, и приходится прибегать к бутылочке со смесью, что иногда заканчивается травлей.

Девушки разного возраста поделились с газетой «Кур`ер» личным опытом кормления малыша и рассказали, что они при этом чувствовали. А специалист объяснил, какой вариант полезнее и проще — кормление грудным молоком или смесью.

1. Юлия, 26 лет: «Даже не представляю, каково это — без конца вставать ночью и делать смесь»

Я кормлю грудью уже 1,7 года. Молока всегда было предостаточно, но я себе ставила рамки: сразу думала кормить до года, потом — до Нового года и т. д. Так как ребёнок большой, а я у неё вместо соски, то от знакомых постоянно слышу: «Юля, пора завязывать». Даже терапевт в поликлинике, когда я заболела коронавирусом, сказала, чтобы я прекратила кормить грудью, что это плохо для прикуса. А как может быть плохо то, что задумано природой?

Для себя решила — пусть будет так, как будет. Тем более пыталась отучить дочь, но Василиса закатывала такие истерики, что я отказалась от этой идеи. Я не готова в таком режиме прожить неделю.

Когда дочь была совсем крохой, у неё постоянно была аллергия. Свекровь твердила, что это из-за моего молока. Она хотела, чтобы я перевела малышку на смесь, так как она намного безобиднее. В итоге аллергия прошла, а наша волшебная связь с Василисой остаётся до сих пор.

2. Янина, 22 года: «Смотришь на грудь — а она огромная, тяжёлая и разного размера»

После родов у меня была паника, что нет молока. Позже пришёл доктор, надавил на грудь, и у меня потекли молочные ручьи. В этот момент Маргаритку забрали с желтухой и сказали, что мне нельзя её кормить. А молоко не должно застаиваться, тем более если его приходит очень много. Эти застои могут привести чуть ли не до реанимации.

Когда молоко приходило, у меня начинало колоть в груди. Это максимально неприятные ощущения. Смотришь на грудь — а она огромная, тяжёлая и разного размера. Я постоянно пыталась расцедиться… Капля моей слезы, капля молока, капля слезы… И так по кругу. Это было очень больно и тяжело как морально, так и физически.

А ещё молоко всегда протекало сквозь бюстгальтер. Приходилось пользоваться специальными прокладками, чтобы не ходить липкой и с плохим запахом.

Несмотря на всю эту боль и дискомфорт, я всегда кормила малышку только грудью. Ведь это максимально полезно.

3. Ольга, 31 год: «Грудь стала безобразной и обвисла, как уши спаниеля»

Я кормила сына всего два месяца. Молока было мало, пила специальные чаи, ела сгущёнку и делала всё, что мне советовали, лишь бы его стало больше и оно не уходило.

Ребёнок часто болел, я сильно переживала. В итоге молоко пропало совсем. Приняла это как должное и просто начала подыскивать подходящую смесь. В итоге, как ни странно, подошла самая дешёвая. Остальные вызывали аллергию.

Со мной в роддоме лежала девушка, у которой была красивая пышная грудь, поэтому она категорически отказывалась кормить ею ребёнка. Так боялась испортить. Ей все говорили: «Перевяжи, перебинтуй». А она — в отказ.

Через какое-то время после выписки мы с ней увиделись, и я была в шоке от увиденного и услышанного. Оказалось, из-за того, что она боялась испортить формы, у неё начался мастит. Грудь стала безобразной, обвисла, как уши спаниеля. Просто две шкурки. А ведь могла бы потерпеть, и ребёнок здоровее был бы…

4. Анастасия, 20 лет: «Я не сильно расстроилась, что молоко пропало»

Я прокормила ребёнка грудью два месяца, потом пришлось выйти на работу, и молоко просто пропало. На самом деле я не сильно расстроилась по этому поводу. Для меня это был даже больше плюс, чем минус, ведь я работала.

Зато начались осуждения со стороны. Что-то вроде «Ты бестолковая», «Ты ничего не понимаешь в этом», «А я вот три года кормила и никуда не ходила, а ты на работу вышла», «Твой ребёнок будет часто болеть» и т. д.

5. Эмилия, 25 лет: «В кормлении грудью одни удобства. Особенно ночью»

Кормление грудью — это прекрасно. У меня проблем с этим вообще не было. Я ела что хотела и ни в чём себе не отказывала, а малышка набирала вес даже лучше, чем ожидали педиатры.

В роддоме повар приходила в палату, рассказывала, что будет на обед. Например, говорила, что сегодня красный борщ, и уточняла, кто кормит грудью (кормящим его нельзя). Но я никогда не признавалась ей, что на ГВ, потому что я тоже хотела вкусно есть. А в палате удивлялись, как это так, ведь у ребёнка может быть аллергия. Но Женю ни разу не высыпало.

Когда медсёстры делали обход и видели, что у меня лежит шоколадка или конфеты, то начинали рассказывать, что такое есть нельзя, чтобы молоко не стало густым и не было застоев. Но и тут мне очень повезло.

В кормлении грудью одни удобства. Особенно ночью: не нужно никуда бегать, делать смесь, подогревать.

А летом я могла спокойно покормить на улице и никогда не переживала, что кто-то меня за это осудит. Накрывалась пелёнкой — и всё было отлично.

6. Наталья, 28 лет: «Малышка постоянно просыпалась и требовала грудь»

Я кормила грудью 1,7 года. Сразу всё было нормально, но после года начались сложности. Малышка постоянно просыпалась и требовала грудь. Ночью вообще не было спасу. Позже начала делать это абсолютно везде — в магазине, на улице… Плакала, пока не дашь.

Мне пришлось отучать её от груди, потому что я очень устала. Я твёрдо решила — СТОП, хватит с меня. Отучала лимоном, потому что Милане он очень не нравился. Я просто взяла и намазала сосок лимонным соком. Она попробовала и сразу перестала есть днём. Пару дней ела только перед сном. Позже сама перестала просить и стала просыпаться только один раз ночью. И то, чтобы просто попить воды.

Пару дней ребёнок покапризничал, но грудь больше не просил.

7. Александра, 31 год: «Рёв, крик, сцеживание по 1,5 часа и постоянная нехватка сна»

Я за ГВ полностью. Но, к сожалению, у меня с этим были проблемы. Сразу медсёстры сыну давали прикорм. Через пару дней молоко прибыло, и я уже кормила без смеси. Лёшка хватал воздух при сосании, из-за этого у него постоянно болел животик, сын сильно плакал.

У меня началась послеродовая депрессия. Я рыдала, нервничала. Говорят, это через молоко передаётся ребёнку. Наверное, именно поэтому он тоже был чрезмерно неспокойным.

Молока было очень много, но из-за сломленного психического состояния мне казалось, что его не хватает. Я начала давать прикорм. Вечные колики, рёв, крик, неспокойный сон, сцеживание по 1,5 часа и постоянная нехватка сна. Потом было расставание с отцом ребёнка, которое довело меня до очередного расстройства, и 1 февраля (малышу было почти 2 месяца) я решила — хватит мучиться. И перестала кормить грудью.

Молоко пропало почти через 10 месяцев. Болезненно было только вначале, когда за ночь очень много прибывало. Потом нормально, не вызывало дискомфорта.

Морально, конечно, было тяжело от того, что пришлось отказываться от грудного вскармливания. В такие сложные душевные моменты считаешь себя какой-то неполноценной, ущербной.

Хочу отметить, что сейчас сплошь и рядом у молодёжи новомодное направление «кормление по требованию». У меня же сын с рождения на «режиме», и это, пожалуй, было моим лучшим решением, связанным с кормлением. Сейчас, когда он понимает и просит есть, я его подкармливаю. Но основные приёмы пищи — по расписанию, через 4 часа.

От ночного кормления я отучала. Для этого мне понадобилось 5 ночей, а вместо смеси вода. Благодаря этому сын отвык: покормила на ночь — и спит до утра. А то многие считают нормой до двух лет ребёнку есть несколько раз за ночь, не думая о том, что у них должны желудки отдыхать.

8. Виктория, 22 года: «Каждый сам выбирает, как будет растить и кормить своего ребёнка»

Я грудное вскармливание не застала, у меня попросту не было молока. Возможно, здесь сыграла роль и наследственность — у моей мамы была такая же ситуация, хотя она вырастила троих детей. Поэтому ребёнка я кормила смесью, и ничего плохого в этом не вижу!

Шквал негатива по этому поводу был кругом, включая просто знакомых и родителей мужа. Ведь какой вопрос задают после рождения ребёнка? Первый — рост, вес; второй — чем кормишь? И если отвечаешь, что смесью, видишь этот осуждающий взгляд и вдобавок получаешь кучу советов, как наладить грудное вскармливание (которых я не просила). Я с этими вопросами в другие семьи не лезу.

9. Екатерина, 27 лет: «При кормлении грудью я ощущала острую боль»

У меня были тяжёлые роды. Я постоянно была на антибиотиках, поэтому мой сын был с рождения на искусственном вскармливании. Из роддома нас выписали только на 11-й день. К этому времени молоко практически пропало.

Первое время я пыталась кормить его грудью. Но не потому, что мне так хочется, а потому, что для ребёнка нет ничего лучше, чем молоко матери. Но не судьба…

Ещё через неделю у меня поднялась температура, и молоко полностью перегорело. И если честно, я не расстроилась. Потому что при кормлении грудью я ощущала острую боль. Иногда от этой боли лились слёзы. Хоть опыт у меня был небольшой, но мне этого с лихвой хватило.

10. Наталья, 28 лет: «Чуть голодом ребёнка не заморила»

Я очень хотела кормить своего сына грудью, года два точно, так как мамино молоко — это фундамент здоровья ребёнка. И вот проходит почти месяц, и он начинает кушать очень часто. Не только днём, но и несколько раз ночью по минут 30−40. Мучилась я так недели три.

Однажды утром мне позвонила мама, и я замученная круглосуточной кормёжкой начала жаловаться, что всё, сил не хватает, кажется, сын постоянно голодный. Ещё я сказала ей, что моё молоко такого цвета, как будто ополоснули водой пустую банку от коровьего молока. В ответ мама сказала «лететь» в магазин за смесью, пока голодом ребёнка не заморила.

В общем, купила, покормила, и мой сын уснул на 4 часа! Днём! Ночью такого никогда не было. Потихоньку пришлось переходить на смесь. В 2,5 месяца он уже ел только её и спать начал почти всю ночь.

Так что же лучше: грудное вскармливание или смесь?

На эти вопросы ответила Татьяна Карпенко, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, биохимик, в статье «Кормление грудным молоком или смесью, какой вариант полезнее и проще» онлайн-журнала «МамЭксперт».



— Слово «кормление» играет с нами злую шутку. Нам кажется, что молоко и смесь — это только еда. Это справедливо лишь наполовину. Да, смесь является только пищей для малыша.

Вместе с тем грудное вскармливание — естественное начало жизни малыша в новом окружении, логичное продолжение цепочки зачатие-беременность-роды. Для женщины ГВ может стать очень ярким и значимым переживанием и опытом материнства. Кормление грудным молоком сопровождается выработкой в организме мамы гормонов лактации — пролактина и окситоцина. Они играют важную роль в формировании и поддержании у кормящей женщины чувства удовлетворения, расслабления и материнской нежности и заботы о ребёнке. Позитивный опыт кормления грудью способен существенно повысить женскую самооценку и снизить вероятность развития послеродовой депрессии. Грудного ребёнка проще успокоить, облегчить ему дискомфорт и насытить контактом с мамой.

ГВ позволяет маме быстрее восстановиться после родов (за счёт сокращения матки окситоцином), больше времени находиться с малышом в постели и с чистой совестью переложить быт на других членов семьи.

Вывод: смесь — просто еда, грудное вскармливание — процесс, который благотворно влияет и на маму, и на малыша.

Кормление смесью требует дополнительных расходов на бутылки, пустышки, саму смесь, а также много драгоценного времени на её приготовление. Кормление грудным молоком существенно экономит семейный бюджет и не требует особых приготовлений. Могут возникнуть возражения на тему того, что ГВ тоже требует затрат. Но, если подумать, почти без всего, если позволяет случай, можно успешно обойтись или приспособиться (без молокоотсоса, специальной одежды и белья для кормления и пр.).

Приготовление смеси требует множества манипуляций в виде стерилизации, подогрева или охлаждения, правильного хранения, мытья, сушки и дальше по списку. Может показаться, что в этом нет ничего сложного, но попробуйте после бессонной ночи быстро приготовить вожделенную бутылочку, когда глаза слипаются, а ваше чадо громко и недовольно возмущается в кроватке.

Очень важный нюанс — это качество воды, которой разводится смесь. Смесь склонна очень быстро портиться ввиду отсутствия противомикробных агентов. Фактически это идеальная питательная среда (по составу и температуре) для роста и развития различных бактерий. Также очень большую роль играет банальный человеческий фактор: усталость, невнимательность, самонадеянность и пр. Даже самые грамотные родители могут не следовать указаниям по хранению или приготовлению смеси, например, использовать мерную ложечку не от той смеси (у каждого производителя она уникальна). Бывает, что, когда перед родителями стоит финансовый вопрос, смесь разводится неадекватным количеством воды в целях экономии, это может привести к печальным последствиям.

Кормление грудным молоком обеспечивает постоянно готовый к употреблению продукт, даже если молоко сцедили и оставили при комнатной температуре, оно может храниться и полностью быть пригодным к употреблению даже через 6 часов. Грудное молоко само по себе нестерильно, оно как минимум содержит бактерии, живущие на коже мамы. Но это свои, знакомые бактерии, с которыми малыш органично и без вреда для здоровья «знакомится», употребляя мамино молоко. Смесь же подвержена загрязнению микробами из совершенно разных источников (вода; чистота посуды; руки того, кто готовит; сама смесь тоже бывает заражена и пр.), и ребёнок на искусственном вскармливании априори лишён иммунных факторов, которые могут обеспечить профилактику и защиту от бактериальных инфекций.

Грудное молоко меняет свой вкус, состав и даже консистенцию во время каждого кормления. Оно подстраивается под нужды малыша, постепенно готовит его к восприятию еды, которой питаются в его семье, формирует предпочтения и учит вкусовому разнообразию. Смесь же изо дня в день имеет один и тот же состав и, соответственно, вкус. Существуют так называемые продолжающие смеси для разных возрастов, но отличия в них очень несущественные — это, скорее, маркетинговый ход.

Риски искусственного вскармливания для ребёнка:

Даже одна бутылочка со смесью способна нарушить кишечную микрофлору ребёнка, на восстановление которой понадобится около 3-х недель.

Приём смеси провоцирует повышение чувствительности к белку коровьего молока. Это может привести к серьёзным нарушениям в работе кишечника.

Большая вероятность развития атопического дерматита и экземы.

У недоношенных младенцев с большей вероятностью может развиться некротический энтероколит.

Дети на смеси чаще госпитализируются, подвержены более частым заболеваниям и осложнённому их течению (большая вероятность отитов, бронхитов и пневмоний).

У малышей повышается риск развития детской онкологии.

Дети на искусственном вскармливании в среднем имеют показатели IQ на 8 пунктов ниже грудничков.

Возможные риски отсутствия ГВ для мамы:

Форсированное сворачивание ГВ может спровоцировать мастит и абсцесс, как его осложнение. Есть вероятность птоза (опущения) молочной железы в результате потери упругости и эластичности кожи, а также потому, что железистая ткань не успевает переформироваться.

У женщины, отказавшейся от ГВ, раньше и быстрее восстанавливается менструальный цикл и фертильность, что может привести к нежелательно короткому интервалу между беременностями и родами.

Женщина подвергается риску развития рака груди, яичников и щитовидной железы.

Повышается риск развития остеопороза в будущем.

Женщины, у которых в беременность диагностировали гестационный диабет, подвержены риску развития диабета второго типа.

Кормление грудным молоком обеспечивает и другие преимущества. Молоко хорошо пахнет как «на входе», так и «на выходе». Олигосахариды ГМ обеспечивают микрофлору всем необходимым, в результате чего в кишечнике малыша преобладают бифидобактерии. Поэтому у грудничков молоко «на выходе» пахнет йогуртом. Микрофлора деток на искусственном вскармливании больше напоминает микрофлору кишечника взрослого человека, и поэтому то, что мы имеем «на выходе», по запаху тоже больше похоже на взрослое.

Наконец, замена ГВ на смесь сопряжена с рядом как мгновенных, так и отложенных во времени возможных последствий для здоровья матери и ребёнка.

Александра Шагойко