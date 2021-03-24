«Пропало молоко — вела разгульный образ жизни». Топ-10 историй о кормлении грудью, которые «Кур`еру» рассказали читательницы

Lampa
Lampa
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Недавно подруга рассказала мне, как подверглась травле прямо на детской площадке. Суть в том, что несколько «яжматерей» стали оскорблять её из-за того, что она кормит ребёнка смесью, а не грудью.

«Что ты за мать такая? Сама виновата, что пропало молоко, — ты плохо питалась и вела разгульный образ жизни», — примерно так говорили ей мамочки, собравшиеся возле песочницы. Эта ситуация подвигла меня побеседовать с другими девушками и узнать, сталкивались ли с подобным они.

Поговорив с молодыми мамами, стало ясно, что грудное вскармливание — это не всегда улыбающийся бутуз и порхающие вокруг бабочки. Иногда это и колики у ребёнка, и капризы, и послеродовая депрессия, и испорченная грудь. А зачастую молока и вовсе нет, и приходится прибегать к бутылочке со смесью, что иногда заканчивается травлей.

Девушки разного возраста поделились с газетой «Кур`ер» личным опытом кормления малыша и рассказали, что они при этом чувствовали. А специалист объяснил, какой вариант полезнее и проще — кормление грудным молоком или смесью.

1. Юлия, 26 лет: «Даже не представляю, каково это — без конца вставать ночью и делать смесь»

Фотографии предоставлены героинями
Я кормлю грудью уже 1,7 года. Молока всегда было предостаточно, но я себе ставила рамки: сразу думала кормить до года, потом — до Нового года и т. д. Так как ребёнок большой, а я у неё вместо соски, то от знакомых постоянно слышу: «Юля, пора завязывать». Даже терапевт в поликлинике, когда я заболела коронавирусом, сказала, чтобы я прекратила кормить грудью, что это плохо для прикуса. А как может быть плохо то, что задумано природой?

Для себя решила — пусть будет так, как будет. Тем более пыталась отучить дочь, но Василиса закатывала такие истерики, что я отказалась от этой идеи. Я не готова в таком режиме прожить неделю.

Когда дочь была совсем крохой, у неё постоянно была аллергия. Свекровь твердила, что это из-за моего молока. Она хотела, чтобы я перевела малышку на смесь, так как она намного безобиднее. В итоге аллергия прошла, а наша волшебная связь с Василисой остаётся до сих пор.

2. Янина, 22 года: «Смотришь на грудь — а она огромная, тяжёлая и разного размера»

После родов у меня была паника, что нет молока. Позже пришёл доктор, надавил на грудь, и у меня потекли молочные ручьи. В этот момент Маргаритку забрали с желтухой и сказали, что мне нельзя её кормить. А молоко не должно застаиваться, тем более если его приходит очень много. Эти застои могут привести чуть ли не до реанимации.

Когда молоко приходило, у меня начинало колоть в груди. Это максимально неприятные ощущения. Смотришь на грудь — а она огромная, тяжёлая и разного размера. Я постоянно пыталась расцедиться… Капля моей слезы, капля молока, капля слезы… И так по кругу. Это было очень больно и тяжело как морально, так и физически.

А ещё молоко всегда протекало сквозь бюстгальтер. Приходилось пользоваться специальными прокладками, чтобы не ходить липкой и с плохим запахом.

Несмотря на всю эту боль и дискомфорт, я всегда кормила малышку только грудью. Ведь это максимально полезно.

3. Ольга, 31 год: «Грудь стала безобразной и обвисла, как уши спаниеля»

Фото: lifeisphoto.ru
Я кормила сына всего два месяца. Молока было мало, пила специальные чаи, ела сгущёнку и делала всё, что мне советовали, лишь бы его стало больше и оно не уходило.

Ребёнок часто болел, я сильно переживала. В итоге молоко пропало совсем. Приняла это как должное и просто начала подыскивать подходящую смесь. В итоге, как ни странно, подошла самая дешёвая. Остальные вызывали аллергию.

Со мной в роддоме лежала девушка, у которой была красивая пышная грудь, поэтому она категорически отказывалась кормить ею ребёнка. Так боялась испортить. Ей все говорили: «Перевяжи, перебинтуй». А она — в отказ.

Через какое-то время после выписки мы с ней увиделись, и я была в шоке от увиденного и услышанного. Оказалось, из-за того, что она боялась испортить формы, у неё начался мастит. Грудь стала безобразной, обвисла, как уши спаниеля. Просто две шкурки. А ведь могла бы потерпеть, и ребёнок здоровее был бы…

4. Анастасия, 20 лет: «Я не сильно расстроилась, что молоко пропало»

Я прокормила ребёнка грудью два месяца, потом пришлось выйти на работу, и молоко просто пропало. На самом деле я не сильно расстроилась по этому поводу. Для меня это был даже больше плюс, чем минус, ведь я работала.

Зато начались осуждения со стороны. Что-то вроде «Ты бестолковая», «Ты ничего не понимаешь в этом», «А я вот три года кормила и никуда не ходила, а ты на работу вышла», «Твой ребёнок будет часто болеть» и т. д.

5. Эмилия, 25 лет: «В кормлении грудью одни удобства. Особенно ночью»

Кормление грудью — это прекрасно. У меня проблем с этим вообще не было. Я ела что хотела и ни в чём себе не отказывала, а малышка набирала вес даже лучше, чем ожидали педиатры.

В роддоме повар приходила в палату, рассказывала, что будет на обед. Например, говорила, что сегодня красный борщ, и уточняла, кто кормит грудью (кормящим его нельзя). Но я никогда не признавалась ей, что на ГВ, потому что я тоже хотела вкусно есть. А в палате удивлялись, как это так, ведь у ребёнка может быть аллергия. Но Женю ни разу не высыпало.

Когда медсёстры делали обход и видели, что у меня лежит шоколадка или конфеты, то начинали рассказывать, что такое есть нельзя, чтобы молоко не стало густым и не было застоев. Но и тут мне очень повезло.

В кормлении грудью одни удобства. Особенно ночью: не нужно никуда бегать, делать смесь, подогревать.

А летом я могла спокойно покормить на улице и никогда не переживала, что кто-то меня за это осудит. Накрывалась пелёнкой — и всё было отлично.

6. Наталья, 28 лет: «Малышка постоянно просыпалась и требовала грудь»

Я кормила грудью 1,7 года. Сразу всё было нормально, но после года начались сложности. Малышка постоянно просыпалась и требовала грудь. Ночью вообще не было спасу. Позже начала делать это абсолютно везде — в магазине, на улице… Плакала, пока не дашь.

Мне пришлось отучать её от груди, потому что я очень устала. Я твёрдо решила — СТОП, хватит с меня. Отучала лимоном, потому что Милане он очень не нравился. Я просто взяла и намазала сосок лимонным соком. Она попробовала и сразу перестала есть днём. Пару дней ела только перед сном. Позже сама перестала просить и стала просыпаться только один раз ночью. И то, чтобы просто попить воды.

Пару дней ребёнок покапризничал, но грудь больше не просил.

7. Александра, 31 год: «Рёв, крик, сцеживание по 1,5 часа и постоянная нехватка сна»

Я за ГВ полностью. Но, к сожалению, у меня с этим были проблемы. Сразу медсёстры сыну давали прикорм. Через пару дней молоко прибыло, и я уже кормила без смеси. Лёшка хватал воздух при сосании, из-за этого у него постоянно болел животик, сын сильно плакал.

У меня началась послеродовая депрессия. Я рыдала, нервничала. Говорят, это через молоко передаётся ребёнку. Наверное, именно поэтому он тоже был чрезмерно неспокойным.

Молока было очень много, но из-за сломленного психического состояния мне казалось, что его не хватает. Я начала давать прикорм. Вечные колики, рёв, крик, неспокойный сон, сцеживание по 1,5 часа и постоянная нехватка сна. Потом было расставание с отцом ребёнка, которое довело меня до очередного расстройства, и 1 февраля (малышу было почти 2 месяца) я решила — хватит мучиться. И перестала кормить грудью.

Молоко пропало почти через 10 месяцев. Болезненно было только вначале, когда за ночь очень много прибывало. Потом нормально, не вызывало дискомфорта.

Морально, конечно, было тяжело от того, что пришлось отказываться от грудного вскармливания. В такие сложные душевные моменты считаешь себя какой-то неполноценной, ущербной.

Хочу отметить, что сейчас сплошь и рядом у молодёжи новомодное направление «кормление по требованию». У меня же сын с рождения на «режиме», и это, пожалуй, было моим лучшим решением, связанным с кормлением. Сейчас, когда он понимает и просит есть, я его подкармливаю. Но основные приёмы пищи — по расписанию, через 4 часа.

От ночного кормления я отучала. Для этого мне понадобилось 5 ночей, а вместо смеси вода. Благодаря этому сын отвык: покормила на ночь — и спит до утра. А то многие считают нормой до двух лет ребёнку есть несколько раз за ночь, не думая о том, что у них должны желудки отдыхать.

8. Виктория, 22 года: «Каждый сам выбирает, как будет растить и кормить своего ребёнка»

Я грудное вскармливание не застала, у меня попросту не было молока. Возможно, здесь сыграла роль и наследственность — у моей мамы была такая же ситуация, хотя она вырастила троих детей. Поэтому ребёнка я кормила смесью, и ничего плохого в этом не вижу!

Шквал негатива по этому поводу был кругом, включая просто знакомых и родителей мужа. Ведь какой вопрос задают после рождения ребёнка? Первый — рост, вес; второй — чем кормишь? И если отвечаешь, что смесью, видишь этот осуждающий взгляд и вдобавок получаешь кучу советов, как наладить грудное вскармливание (которых я не просила). Я с этими вопросами в другие семьи не лезу.

9. Екатерина, 27 лет: «При кормлении грудью я ощущала острую боль»

У меня были тяжёлые роды. Я постоянно была на антибиотиках, поэтому мой сын был с рождения на искусственном вскармливании. Из роддома нас выписали только на 11-й день. К этому времени молоко практически пропало.

Первое время я пыталась кормить его грудью. Но не потому, что мне так хочется, а потому, что для ребёнка нет ничего лучше, чем молоко матери. Но не судьба…

Ещё через неделю у меня поднялась температура, и молоко полностью перегорело. И если честно, я не расстроилась. Потому что при кормлении грудью я ощущала острую боль. Иногда от этой боли лились слёзы. Хоть опыт у меня был небольшой, но мне этого с лихвой хватило.

10. Наталья, 28 лет: «Чуть голодом ребёнка не заморила»

Я очень хотела кормить своего сына грудью, года два точно, так как мамино молоко — это фундамент здоровья ребёнка. И вот проходит почти месяц, и он начинает кушать очень часто. Не только днём, но и несколько раз ночью по минут 30−40. Мучилась я так недели три.

Однажды утром мне позвонила мама, и я замученная круглосуточной кормёжкой начала жаловаться, что всё, сил не хватает, кажется, сын постоянно голодный. Ещё я сказала ей, что моё молоко такого цвета, как будто ополоснули водой пустую банку от коровьего молока. В ответ мама сказала «лететь» в магазин за смесью, пока голодом ребёнка не заморила.

В общем, купила, покормила, и мой сын уснул на 4 часа! Днём! Ночью такого никогда не было. Потихоньку пришлось переходить на смесь. В 2,5 месяца он уже ел только её и спать начал почти всю ночь.

Так что же лучше: грудное вскармливание или смесь?

На эти вопросы ответила Татьяна Карпенко, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, биохимик, в статье «Кормление грудным молоком или смесью, какой вариант полезнее и проще» онлайн-журнала «МамЭксперт».

— Слово «кормление» играет с нами злую шутку. Нам кажется, что молоко и смесь — это только еда. Это справедливо лишь наполовину. Да, смесь является только пищей для малыша.

Вместе с тем грудное вскармливание — естественное начало жизни малыша в новом окружении, логичное продолжение цепочки зачатие-беременность-роды. Для женщины ГВ может стать очень ярким и значимым переживанием и опытом материнства. Кормление грудным молоком сопровождается выработкой в организме мамы гормонов лактации — пролактина и окситоцина. Они играют важную роль в формировании и поддержании у кормящей женщины чувства удовлетворения, расслабления и материнской нежности и заботы о ребёнке. Позитивный опыт кормления грудью способен существенно повысить женскую самооценку и снизить вероятность развития послеродовой депрессии. Грудного ребёнка проще успокоить, облегчить ему дискомфорт и насытить контактом с мамой.

ГВ позволяет маме быстрее восстановиться после родов (за счёт сокращения матки окситоцином), больше времени находиться с малышом в постели и с чистой совестью переложить быт на других членов семьи.

Вывод: смесь — просто еда, грудное вскармливание — процесс, который благотворно влияет и на маму, и на малыша.

Кормление смесью требует дополнительных расходов на бутылки, пустышки, саму смесь, а также много драгоценного времени на её приготовление. Кормление грудным молоком существенно экономит семейный бюджет и не требует особых приготовлений. Могут возникнуть возражения на тему того, что ГВ тоже требует затрат. Но, если подумать, почти без всего, если позволяет случай, можно успешно обойтись или приспособиться (без молокоотсоса, специальной одежды и белья для кормления и пр.).

Приготовление смеси требует множества манипуляций в виде стерилизации, подогрева или охлаждения, правильного хранения, мытья, сушки и дальше по списку. Может показаться, что в этом нет ничего сложного, но попробуйте после бессонной ночи быстро приготовить вожделенную бутылочку, когда глаза слипаются, а ваше чадо громко и недовольно возмущается в кроватке.

Очень важный нюанс — это качество воды, которой разводится смесь. Смесь склонна очень быстро портиться ввиду отсутствия противомикробных агентов. Фактически это идеальная питательная среда (по составу и температуре) для роста и развития различных бактерий. Также очень большую роль играет банальный человеческий фактор: усталость, невнимательность, самонадеянность и пр. Даже самые грамотные родители могут не следовать указаниям по хранению или приготовлению смеси, например, использовать мерную ложечку не от той смеси (у каждого производителя она уникальна). Бывает, что, когда перед родителями стоит финансовый вопрос, смесь разводится неадекватным количеством воды в целях экономии, это может привести к печальным последствиям.

Кормление грудным молоком обеспечивает постоянно готовый к употреблению продукт, даже если молоко сцедили и оставили при комнатной температуре, оно может храниться и полностью быть пригодным к употреблению даже через 6 часов. Грудное молоко само по себе нестерильно, оно как минимум содержит бактерии, живущие на коже мамы. Но это свои, знакомые бактерии, с которыми малыш органично и без вреда для здоровья «знакомится», употребляя мамино молоко. Смесь же подвержена загрязнению микробами из совершенно разных источников (вода; чистота посуды; руки того, кто готовит; сама смесь тоже бывает заражена и пр.), и ребёнок на искусственном вскармливании априори лишён иммунных факторов, которые могут обеспечить профилактику и защиту от бактериальных инфекций.

Грудное молоко меняет свой вкус, состав и даже консистенцию во время каждого кормления. Оно подстраивается под нужды малыша, постепенно готовит его к восприятию еды, которой питаются в его семье, формирует предпочтения и учит вкусовому разнообразию. Смесь же изо дня в день имеет один и тот же состав и, соответственно, вкус. Существуют так называемые продолжающие смеси для разных возрастов, но отличия в них очень несущественные — это, скорее, маркетинговый ход.

Риски искусственного вскармливания для ребёнка:

  • Даже одна бутылочка со смесью способна нарушить кишечную микрофлору ребёнка, на восстановление которой понадобится около 3-х недель.
  • Приём смеси провоцирует повышение чувствительности к белку коровьего молока. Это может привести к серьёзным нарушениям в работе кишечника.
  • Большая вероятность развития атопического дерматита и экземы.
  • У недоношенных младенцев с большей вероятностью может развиться некротический энтероколит.
  • Дети на смеси чаще госпитализируются, подвержены более частым заболеваниям и осложнённому их течению (большая вероятность отитов, бронхитов и пневмоний).
  • У малышей повышается риск развития детской онкологии.
  • Дети на искусственном вскармливании в среднем имеют показатели IQ на 8 пунктов ниже грудничков.

Возможные риски отсутствия ГВ для мамы:

  • Форсированное сворачивание ГВ может спровоцировать мастит и абсцесс, как его осложнение. Есть вероятность птоза (опущения) молочной железы в результате потери упругости и эластичности кожи, а также потому, что железистая ткань не успевает переформироваться.
  • У женщины, отказавшейся от ГВ, раньше и быстрее восстанавливается менструальный цикл и фертильность, что может привести к нежелательно короткому интервалу между беременностями и родами.
  • Женщина подвергается риску развития рака груди, яичников и щитовидной железы.
  • Повышается риск развития остеопороза в будущем.
  • Женщины, у которых в беременность диагностировали гестационный диабет, подвержены риску развития диабета второго типа.

Кормление грудным молоком обеспечивает и другие преимущества. Молоко хорошо пахнет как «на входе», так и «на выходе». Олигосахариды ГМ обеспечивают микрофлору всем необходимым, в результате чего в кишечнике малыша преобладают бифидобактерии. Поэтому у грудничков молоко «на выходе» пахнет йогуртом. Микрофлора деток на искусственном вскармливании больше напоминает микрофлору кишечника взрослого человека, и поэтому то, что мы имеем «на выходе», по запаху тоже больше похоже на взрослое.

Наконец, замена ГВ на смесь сопряжена с рядом как мгновенных, так и отложенных во времени возможных последствий для здоровья матери и ребёнка.

Александра Шагойко

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Подарочный сертификат от магазин женского белья "Новый образ" 

В ассортименте: широкий выбор качественного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пижамы, эротическое белье, купальники круглый год.

Адрес: ул. Ленина 118, г. Слуцк.

Время работы: Пн-Пт 10.00 — 18.00, Сб-Вс 10.00 — 16.00

Телефон: +375 (29) 610−26−74

Сайт: http://belio.by/

Инстаграм: https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/

Вконтакте: https://vk.com/new_obraz_slutsk

Порадуйте себя и своих близких к 8 Марта приобретением подарочного сертификата от студии красоты "Малина" 

В студии большой выбор услуг:

  • маникюр,
  • педикюр,
  • наращивание и укрепление ногтей,
  • гель-лак,
  • наращивание ресниц,
  • окраска и коррекция бровей и ресницТак же Вы можете освоить новую профессию и пройти обучающие курсы по наращиванию ногтей и комбинированному маникюру+гель-лак.

    Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом Быта)

Телефон: 8044 780 60 06

Инстаграм: https://www.instagram.com/malina_slutsk

Большой выбор подарков от Оптики сладких цен "Халва" 

  • маркер антифог (антизапотевающее покрытие для линз)
  • набор по уходу за очками: футляр+ салфетка+спрей.
  • дорожный набор для контактных линз
  • очки для работы за компьютером/телефоном/планшетом

    Так же по промокоду "Курьер" скидка на весь товар 10%

    Адрес: г. Слуцк ул. Ленина, 191.

Телефон: +375(29) 324 05 85

Сайт: https://halvaoptik.by/

Инстаграм: https://www.instagram.com/halva_optics

Профессиональные выпрямители BaByliss Pro Sleek Expert 

от магазина профессиональной косметики "Бьюти" - идеальный подарок для любой девушки.

Утюжок подходящий как для профессионалов, так и для бытовых пользователей. Изготовлен только из самых лучших материалов. Обеспечивает плавный ход пластин, не цепляя волосы, защищает их от перегрева и повреждений.

В магазине "Бьюти" вы найдете любую профессиональную косметику по уходу за волосами, кожей лица и тела и многое другое.

Адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 191

Режим работы: пн - пт: 9:00 - 19:00, сб, вс: 10:00 - 17:00

Инстаграм: https://www.instagram.com/magazinbeautyslutsk/

Набор по уходу за волосами от магазина "Стильный Мастер"

Состав набора:
Щетка для волос "Spider" l❤my hair и масла бренда CHI. Спасение для непослушных волос!

Если вы являетесь мастером красоты, то кроме профессиональной уходовой косметики, вы без труда найдете в нашем магазине все необходимое для ваше любимой работы (все для маникюра, бровей, волос и др.)

Адрес: Пр-т Мира, 32, г. Солигорск

Телефон: 8029 122 80 84

Инстаграм: https://www.instagram.com/odnoraskasoligorsk/

Набор корейской косметики от магазина Kreamchick.by

В состав подарочной коробки входит: Тонер для лица от RealSkin, крем вокруг глаз от Elizavecca, патчи для глаз, в пирамидках - скраб для лица, витаминная маска несмываемая, маска с артишоком несмываемая, маска с мёдом смываемая, маска с гиалоурановой кислотой несмываемая.
100% Оригинальная корейская косметика для Вас!

Адрес: Ул. Парижской Коммуны 2, ТЦ Маяк,

Время работы: пн-пт с 10 00 до 20 00. Сб, вс - с 10 00 до 19 00

Инстаграм: https://www.instagram.com/kreamchick.by

Поход к косметологу Подольской Татьяне

В наличии подарочные сертификаты.

Мед. Образование

  • Чистки
  • Пилинги
  • Уходы
  • Мезотерапия
  • Эпиляция
  • Прокол ушей и многое другое

Адрес: ул. Виленская д.43а

Телефон: +375296657813

Инстаграм: https://www.instagram.com/tatsiana_slutsk

Подарочный бокс «WITH LOVE» от Бьюти-островка "ЛосК"

Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)

Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.

Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.

Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной

Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск

Телефон: +375 29 136 66 01

Инстаграм: https://www.instagram.com/losk_soligorsk

Шоколадные розы от CHOCOROSES

Сладкие, практичные и оригинальные букеты для Вас и Ваших близких.
Хватит выбрасывать деньги на ветер - дари съедобные цветы.
Принимаем крупные заказы для компаний.

Телефон: +375 29 919 24 85

Инстаграм: https://www.instagram.com/chocoroses/

Вконтакте: https://vk.com/chocoroses_soligorsk

Сертификат на услугу депиляции от @aza_sugar

Восковая и сахарная депиляция г.Слуцк
Решу проблему с вросшими волосками раз и навсегда.

Адрес: г. Слуцк ул. Гагарина, 3А (общежитие ДОССАФ).

Телефон: +375 29 284 92 41.

Инстаграм: https://www.instagram.com/aza_sugar/

Товары для рукоделия от магазина YARN

Все для вязания,вышивания и рукоделия.

Скидка 8 марта 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2 в ТЦ «Маяк» (3 этаж секция «Всё для дома»).

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00

Телефон: 8029 177 53 30

Лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками!

vsenitki.by

 Магазин мужской одежды Still Man

Скидка 5%

Адрес: ТЦ Европарк, г. Слуцк, Улица 14 Партизан, 15/1 пом. 42

Инстаграм: www.instagram.com/still_man_slutsk

Телефон: 8029 779 96 83

 Салон красоты "Mon Ami"

Скидка 10% на стрижки, причёски, сложное окрашивание, маникюр, педикюр, макияж, брови

Адрес: ул. Социалистическая 144а (2 этаж)

Инстаграм: https://www.instagram.com/mon_ami__slutsk/

Телефон: 8 029 859 30 20, 8 029 139 30 20

Ремонт автомобилей

Скидка 10% на свои товары (розничная торговля запчастями) и услуги по ремонту автомобилей

Адрес: Слуцкий р-н., д.Малая Падерь, ул.Колхозная, д.75

Телефон: 801795 3 04 00, 8029 132 45 34, 8029 870 61 13

Магазин польской обуви "Биг Плюс"

Скидка 10% (не суммируется с другими скидками)

Адрес: г.Слуцк, ул. Парижской коммуны, 2Б

Инстаграм: https://www.instagram.com/magazin_bigplus/

ВКонтакте: https://vk.com/public_bigplus

Телефон: +375 (29) 749-28-62

Трикотажная Одежда Для Всей Семьи OGMA

Скидка: 7% на весь ассортимент магазина, а также на заказы в стиле Family look и на одежду для будущих и кормящих мам

Адрес: ТЦ «Южный» (улица Максима Богдановича, 54).

Контакты: +375 29 607 05 90.

Instagram: @ogma_plus.

Студия Красоты Black_white_slutsk

Скидка: маникюр/педикюр/окрашивание волос и уходовые процедуры за волосами — 5%, стрижки/причёски/макияж — 10%

Instagram: @black_white_slutsk

Уход За Кудрявыми Волосами От @Iasveta31169

Скидка: 7% на услуги «Прикорневой объём», «Карвинг» (крупные локоны), «Биозавивка», «Завивка для блондинок и мужчин»

Телефон: 8 029 331 84 68.

Instagram — здесь.

Салон «Диана»

Скидка: 15% на комплексное оформление свадьбы и церемонии обмена кольцами, дня рождения/ юбилея, корпоратива, а также на прокат платье и костюмов

Адрес: улица Ленина, 177 в «Дом быта» (2-й этаж, вход «Фотостудия»).

Контакты: +375 29 662 04 36.

Instagram: @diana_salon8.

Визажист И Бровист Юлия Макареня

Скидка: 20% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).

Контакты: +375 25 949 76 60.

Instagram: makeup_makarona

Магазин Женской Обуви «Стрекоза»

Скидка: 5% - на первую пару и 20% - на вторую меньшей стоимостью, купленные одновременно

Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22

Адреса:

  • Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1, ТЦ «Европарк», 2-й этаж;
  • Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 2-й этаж

Instagram: www.instagram.com/strekoza.shoes

ВКонтакте

Молекулярное Восстановление Волос От Ники Алексеевой

Скидка: 20% на все услуги

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 164

Instagram: @nikki_alexeeva

Химчистка Мебели, Матрасов И Ковролина

Скидка: 10% на чистку мягкой мебели и салона авто (плюс бесплатная сушка салона в подарок)

Контакты: +375 44 460 76 35.

Instagram: @bytservis_slutsk

Магазин Мужской И Женской Одежды «Тандем»

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2; ул. 14 Партизан, 15/1.

Телефоны: (8 029) 654 29 25; (8 029) 102 35 93.

Instagram: @tandem_slutsk

 

Десерты Л.Е.Т.О

Скидка: 10%

Контакты: 8 029 691 79 63.

Instagram: @letocakeslutsk.

 

Клубника В Шоколаде Mis_sberry

Скидка: 15%

Контакты: 8 029 515 80 09.

Instagram: @mis_sberry

 

Сладкие Подарки От Bakery_slutsk

Скидка: 10% на десерты

Телефон: 8 029 796 64 72.

Instagram: @bakery_slutsk.

 

Магазин «БУТИК — МОДНОЕ МЕСТО»

Скидка: 10%

Адрес: улица 14-ти Партизан, д. 15 (2 этаж).

Режим работы: вторник-пятница — с 10 до 19 часов; суббота — с 10 до 17 часов; воскресенье — с 10 до 16 .

Instagram: @kengurenok_detki_stok

Эпиляция Системой Iplaser

Скидка: 5%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)

Контакты: + 375 29 808 08 90.

Instagram: @iplaser1.

Салон Красоты «Манхэттен»

Скидка: 10%

Адрес: улица Чехова, д. 57 (магазин «Северный», с торца здания).

Контакты: 8 029 850 56 95, 8 029 608 08 39.

Instagram: @slutsk_manhattan.

Магазин Брендовой Одежды «МОМО»

Скидка: 7%

Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).

Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.

Instagram@magazinmomo.

Кафе «Таверна»

Скидка: 10% на еду 

Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).

Контакты: + 375 29 622 24 99.

Instagram: @tavernaslutsk

Слуцкая Студия Депиляции И Шугаринга

Скидка: 15% 

Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

Контакты: +375 29 342 21 59.

Instagram: @volosnetslutsk .

Детский Развивающий Центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий)

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

Instagram: lecenka_centr.

Реставрация Мягкой Мебели

Скидка: 15%

  • перетяжка мягкой мебели
  • ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
  • полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать и т. д.,
  • реставрация и восстановление деревянных конструкций,
  • изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
  • работа со сложными моделями мебели.

Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49

Сайт: ditman.kraj.by

Натяжные Потолки

Скидка: 12%

Телефон: (8029) 237 61 45

Компьютерные Услуги

Скидка: 15%

  • ремонт компьютеров, ноутбуков;
  • установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
  • установка антивируса, программ по желанию заказчика;
  • настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
  • выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.

Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10

Сайт: it-slutsk.by

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Instagram: @it_slutsk

Пицца Смайл

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»

Приём заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00

Сайт: slutsk.pizzasmile.by

ВКонтакте

Instagram: @pizzasmile

Кафе Doner Grill

Скидка: 10%

Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).

Контакты: + 375 44 499 96 27.

Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/

Студия Красоты S. Tan

Скидка: 10%

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

ВКонтакте

Instagram

Одноклассники

Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)

Телефон: (8044) 505 07 44

Пицца Арт

Скидка: 10%

Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71

График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;

Instagram@pizza_art_slutsk

Sushi Slutsk

Скидка: 15%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.

Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.

Instagram: @sushi_slutsk.

Сервисный Центр COMPOFMASTER

Скидка: 10%

  • Ремонт компьютеров, телефонов, настройка серверов, установка WINDOWS, восстановление данных и много другое. Весь список услуг смотрите здесь.

Сайт — compofmaster.by

Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.

Instagram: @compofmaster.

Цветы

Скидка: 10%

Instagram — @kvetki_slutsk;

Адрес: Цветочный рынок, павильон 10, 11, 13;

Время работы: с 7 до 22 часов;

Телефон: (8029) 6 827 977.

Заборы Под Ключ «Уровень»

Скидка: 7%

  • Заборы под ключ. Навесы, козырьки. Художественная ковка;
  • Металлопрофиль;
  • Сетка-рабица;
  • Ворота распашные, откатные, автоматика.

Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35

Сайт: https://заборыподключ.бел

Заборы, Ворота, Калитки От «ИССиС»

Скидка: 10%

Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.

Телефон: (8029) 172 27 28.

Строительные Материалы «Теплахата»

Скидка: 5%

  • фасадные панели с декоративным покрытием и под краску;
  • декоративная мраморная штукатурка из 60-ти цветов;
  • гибкий камень;
  • плиты OSB и ЦСП с нанесённым декоративным покрытием;

Сайт: www.teplahata.by

Instagram — @teplahataby

Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.

Магазины «Еврооптика»

Скидка:10% на изготовление очков

  • Подбор и изготовление очков
  • продажа контактных линз
  • консультация врача-офтальмолога в Слуцке и Солигорске
  • ремонт очков в Слуцке

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача

Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)

Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00