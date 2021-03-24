«Наступает тёплая пора». Над Слуцком пролетели журавли (фотофакт)

В среду, 24 марта, над Слуцком летели журавли. Их не спутаешь с другими птицами из-за особенных звуков — курлыканью.

Журавли возвращаются к местам гнездовий позже других перелётных птиц, обычно в первой половине апреля. Их прилёт означает, что наступает тёплая пора. Весна на Случчине окончательно вступает в свои права.

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