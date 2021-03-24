От имени белорусских изданий людям приходит спам о Дне Воли. Издания заявляют, что не имеют к нему отношения

Сразу несколько читателей TUT. BY получили сообщение с цитатой Зенона Позняка, взятой из его поста в Facebook. При этом отправитель подписан как «TUT.BY новости». TUT. BY пишет, что не имеет к этой рассылке никакого отношения.

22 марта автору TUT. BY пришло сообщение от незнакомого аккаунта в Telegram, озаглавленное «Onliner сообщает: ответственность за митинги ужесточились» (орфография сохранена). Этот пользователь не ответил на вопросы издания и не поднял трубку — позже аккаунт был удален.

Реклама

Впоследствии Onliner сообщил, что не имеет никакого отношения к данной рассылке.

И вчера, 23 марта, «Наша Нива» написала, что не имеет никакого отношения «к спаму, который рассылается якобы от имени „Нашей Нивы“ с фейковых аккаунтов».



О таком же спаме пишет «Радыё Свабода»: «рассылка идёт с многочисленных аккаунтов с названиями и логотипами Радыё Свабода, „Белсата“, „Нашай Нівы“, TUT. BY и других изданий. От имени государственных СМИ рассылки не замечали. Радыё Свабода не имеет отношения к рассылке».