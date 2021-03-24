Ежедневно пользуясь природным газом, мы даже не задумываемся о его незаменимости в нашем быту. С помощью современного газового оборудования в наших домах создаётся уют и тепло.

Но при этом несоблюдение правил пользования газом может привести к беде. В 2020 году в Беларуси произошли 9 происшествий при пользовании газом в быту. В результате нарушений Правил пользования газом в быту, самовольной замены, самовольного подключения и вмешательства в работу газоиспользующего оборудования или из-за его несвоевременного обслуживания попали в больницу 5 человек с ожогами различной степени, 2 человека с отравлением угарным газом и, к огромному сожалению, 2 человека погибли.

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Во избежание несчастных случаев, взрывов и пожаров необходимо:

подключение, отключение и замену газоиспользующего оборудования производить только с помощью работников газоснабжающей организации;

не оставлять без присмотра работающее газовое оборудование;

обязательно проводить проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, с выдачей акта специализированной организацией, либо допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов и (или) потребителями газа, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ;

своевременно проводить техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

Напоминаем, что с 1 марта 2021 года вступил в силу новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В статью 21.5 Нарушение правил пользования газом в быту внесены изменения. Сейчас она гласит:

1. Несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов либо отказ от их проведения — влекут наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 25 базовых величин, а на юридическое лицо — до 50 базовых величин.

2. Самовольные подключение газоиспользующего оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его отключение, перестановка с применением сварки, переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка этого оборудования и его ремонт, вмешательство в работу индивидуальных приборов учёта расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений — влекут наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 25 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо — от 50 до 100 базовых величин.

Помните! Неукоснительное соблюдение Правил пользования газом в быту — залог нашей безопасности и безопасности окружающих. Наша безопасность зависит от грамотной эксплуатации газовых приборов. Чтобы избежать трагических последствий при пользовании газом, не нарушайте Правил пользования газом в быту!

Светлана Гринчик, инспектор Слуцкого МРО Госэнергогазнадзора