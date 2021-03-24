Николай Прудник, бывший директор «Сахарного», работает на фабрике «Слодыч»

В «Кур'ер» несколько раз поступали сообщения от читателей, касающиеся Николая Прудника, бывшего директора Слуцкого сахарорафинадного комбината. Некоторые говорили, что его освободили из-под стражи и он работает в Минске на фабрике «Слодыч» заместителем директора. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, «Кур'ер» обратился в отдел кадров фабрики.

В отделе кадров «Слодыча» «Кур'еру» сказали, что Николай Прудник работает на фабрике, но не заместителем директора. Должность Николая Павловича в отделе кадров нам не назвали.

Реклама

Другие звонившие в редакцию случчане говорили, что Прудник работает инженером по охране труда. Эту информацию «Кур'еру» также не удалось подтвердить.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «сахарную мафию», подробнее в видео.

В июне 2020 года Генпрокуратура сообщила, что все фигуранты по-прежнему находятся под стражей и признали многие факты своей незаконной деятельности, но не ходатайствовали о заключении сделки со следствием.