Житель Слуцка хочет помочь городу 5-ю тоннами асфальта, но не знает, как это сделать

Житель Слуцка под ником Юзеф Штольц в Telegram-чате «Кур'ера» «Слуцкая телега» заявил, что хочет купить городу 5 тонн асфальта, чтобы помочь ремонтировать дороги. Он спрашивает, что для этого нужно сделать.

Дискуссия про асфальт развернулась под темой о «дырявом» Косом мосте в центре Слуцка. Участники чата обратили внимание на состояние дорог в целом и сравнивали с тем, как следили за ремонтом в прошлые годы.

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Что предлагает Юзеф Штольц

Пользователь прислал в чат следующее голосовое сообщение (приводим с сокращениями): «Добрый вечер! Я сегодня полночи потратил на поиски Слуцкого асфальтного завода. Но я его так и не нашёл. Нашёл в Минске. Доставка асфальта — 19 рублей тонна. Я готов оплатить 5 тонн асфальта, чтобы его привезли и кое-как кое-где в городе Слуцке на главной улице Ленина уложили. Куда обратиться? Или самому его заказывать, самому привозить и укладывать? Или есть какая-то организация, которая это в дар примет?»

Какую площадь дороги можно отремонтировать 5-ю тоннами асфальта

Этот вопрос мы задали специалисту — Дмитрию Драгану, начальнику ДРСУ № 125.

«Всё зависит от толщины и от объёма. Ориентировочно расход — 100 тонн на 1000 квадратных метров», — сказал Дмитрий Викторович.

На основании этого ответа мы посчитали, что 5-ю тоннами асфальта можно полностью уложить 50 квадратных метров дороги.

Ширина улицы Ленина в центре Слуцка составляет около 12 метров. Получается, 5 тонн асфальта должно хватить, чтобы полностью уложить им участок улицы чуть больше 4 метров длиной.

Но если делать ямочный ремонт, то на отдельно взятой небольшой улице или важном участке дороги можно решить вопрос особо неприятных ям.

Как помочь городу асфальтом

«Кур'ер» собирался задать этот вопрос Николаю Воронько, начальнику Слуцкого ЖКХ, но тот на протяжении двух дней не брал трубку. В приёмной ЖКХ 23 марта сообщили, что руководитель — в облисполкоме. Как только нам удастся взять комментарий, мы опубликуем его.

Обратиться в Слуцкое ЖКХ можно по адресу: г. Слуцк, ул. Пионерская, 23. Режим работы: понедельник-пятница — 8.00−13.00, 14.00−17.00. Телефон/факс: (801 795) 5 36 67.

Также можно отправить электронное обращение через форму. «Горячая линия» КУП «Слуцкое ЖКХ»: 2 57 18. Время работы «горячей линии»: понедельник-пятница — 8.00−13.00, 14.00−17.00, выходной: суббота, воскресенье.

Также можно прийти на личный приём к руководству ЖКХ. График приёма — здесь.

Как в Слуцке ремонтируют дороги

По информации на сайте Слуцкого ЖКХ, на балансе организации состоит 255 улиц в городе протяжённостью 134,33 км, в том числе асфальтированных — 96,97 км. Не считая улиц в районе, тротуаров и прочего.

За 7 месяцев 2019 года силами КУП «Слуцкое ЖКХ» был выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий улиц города на площади 323,3 квадратных метра на сумму 22 870,07 рубля. Истрачено 52,8 тонны асфальтобетона. Силами ДРСУ-125 — ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий улиц города площадью 2 519,7 квадратных метра на сумму 104 637,76 рубля. Здесь мы не приводим цифры по ремонту городских тротуаров, дорог в сельской местности и другим работам.