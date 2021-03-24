Белагропромбанк возобновил выдачу некоторых кредитов. Какую сумму можно взять при зарплате в 1000 рублей

С 22 марта Белагропромбанк возобновил приём пакетов документов на выдачу некоторых кредитов. Среди них — в том числе кредиты на автомобили, потребительские нужды, овердрафт, пишет TUT.BY.

Банк выдаёт потребительский кредит под 25% годовых (ставка рефинансирования + 17,25 процентного пункта). Его можно получить на срок до 3-х лёт. Максимальная сумма находится в пределах платёжеспособности клиента. Предусмотрено поручительство. За оформление договора поручительства нужно заплатить 25 рублей. Платежи — равными долями.

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Например, при зарплате 1000 рублей в месяц, при отсутствии платежей по другим кредитам, при условии, что все ваши расходы составляют около 500 рублей в месяц, банк сможет выдать около 4940 рублей. Максимальный ежемесячный платёж — 243 рубля (платёж по основному долгу — около 141 рубля, остальное — проценты).

При расчёте платёжеспособности расходы клиента включают, помимо прочего, удержанный подоходный налог и другие налоги, алименты, платежи за ЖКУ, телефонные услуги, аренду жилья, плату за содержание детей в детских учреждениях, расходы на техническое обслуживание автомобиля (включая топливо, запасные части, парковку), оплату за обучение.

Кредит «Юбилейный» — под 25% годовых. Максимальный срок кредита — 4 года и 3 месяца. Если взять в банке до 5000 рублей, то обеспечение — неустойка, если больше — поручительство.

Банк также возобновил приём кредитных заявок на покупку легковых автомобилей у автодилеров; на потребительские нужды (в подразделениях банка); возможность овердрафта, овердрафтное кредитование, а также «Лёгкие покупки» (в подразделениях банка).