Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 25 марта. Обзор

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Как слуцкие ребята «вошли в ИТ»

Пять фактов о БНР и почему это важно

В 2018 году в Слуцке появилась компания «Анализ и Дизайн ИТ». Её сотрудники работают над серьёзными проектами с европейскими заказчиками, участвуют в благотворительных акциях Слуцка и защищают окружающую среду города, сортируя мусор. Светлана Чуйкова, учре­дитель и технический директор «Анализ и Дизайн ИТ», рассказала «Кур'еру» о том, как появилась ИТ-компания в Слуцке, почему важна корпоративная культура и сколько получают сотрудники.

В ночь на 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. И хотя просуществовала БНР меньше года, она навсегда изменила историю Беларуси. Максимально просто объясняем, почему БНР — это важно, значимо и достойно памяти.

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Аб яркім учора і шэрым сёння

«Всю жизнь на благо колхоза работала, а заработала только болезни»

Год 2021 для Слуцкага народнага тэатра імя У. Галубка двойчы юбілейны. 60 гадоў таму калектыву было прысвоена ганаровае званне «народны», а ў 1991-м па рашэнні Міністэрства культуры краіны Слуцкі народны тэатр стаў насіць імя Уладзіслава Галубка. Гэта была найвышэйшая адзнака і прызнанне Слуцкага народнага тэатра. Напярэдадні Міжнароднага дня тэатра, які адзначаецца 27 сакавіка, «Кур'ер» запрасіў на размову Аляксандра Салаўя, рэжысёра тэатра ў 1983−1995 гадах.

Чем живут сегодня жители села, что их волнует, а что радует, «Кур'ер» узнал во время поездки по деревням Слуцкого района.

Год в условиях пандемии. Как Беларусь пережила «ковидный» удар

Год назад, 27 марта, в Беларуси зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. «Заразилась» им и экономика страны. Первыми «ковидный» удар приняли на себя работники сферы услуг и туристической индустрии. В мае вирус захватил сферу промышленности: Россия, наш основной рынок сбыта, ушла на карантин. По результатам опроса SATIO, в конце первого месяца весны почти каждый второй белорус ощутил на себе снижение доходов. Люди начали бояться падения зарплат, дефицита продуктов и товаров первой необходимости.

ФК «Слуцк» на старте футбольного сезона-2021

Как распознать, что дерево аварийное

ФК «Слуцк» в чемпионате Беларуси по футболу сыграл уже две игры: с борисовским БАТЭ (поражение 0:3) и гродненским «Неманом» (ничья 1:1). По итогам этих встреч в копилке случчан одно очко и 13-я строчка в турнирной таблице чемпионата. Какие изменения произошли в команде, кто в этом сезоне играет за «бело-синих» и чего стоит ожидать от чемпионата 2021 года — в нашем материале.Дмитрий Мелешко более пяти лет занимается обрезкой и спилом деревьев. Он рассказал «Кур'еру», как определить аварийное дерево, кто такой арборист и почему лучше вызывать профессионалов, а не пытаться спилить проблемное дерево самостоятельно.