Адвокат Зикрацкий не прошёл переаттестацию. Его лишат лицензии

Сергей Зикрацкий, адвокат, защищающий многих белорусских журналистов, внеочередной переаттестации не прошёл. Это означает, что вскоре он будет лишён лицензии, пишет TUT.BY.



— Квалификационная комиссия признала, что я обладаю недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом. Члены Квалификационной комиссии проголосовали. Я ещё какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию, но то, что её заберут, — скорее уже вопрос технический, чем юридический. Следующее заседание Квалификационной комиссии, где будет решаться этот вопрос, должно пройти 22 апреля. Если повезёт, доработаю до этого срока, если комиссию решат созвать для особо отличившихся пораньше, значит не доработаю, — сказал после заседания комиссии Сергей Зикрацкий.

Когда его спросили о его планах после лишения лицензии, Зикрацкий сказал, что ещё не решил, чем будет заниматься.

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Напомним, поводом для вызова на переаттестацию послужил ряд комментариев Зикратского в СМИ. В Министерстве юстиции посчитали, что эти комментарии не в полной мере соответствуют закону, а значит, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей адвокатом. В связи с этим Министерство юстиции инициировало внеочередную аттестацию с целью определения возможности дальнейшего исполнения Зикрацким своих профессиональных обязанностей.

Сергей Зикрацкий — один из лучших белорусских адвокатов в области авторского права, корпоративного права и интеллектуальной собственности. В последний год Зикрацкий также участвует на стороне защиты в политически мотивированных делах. Он защищает многих белорусских журналистов, которые проходят по административным и уголовным делам. Зикрацкий защищал TUT. BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалову). Он также является адвокатом сотрудников пресс-клуба, находящихся в СИЗО за уклонение от уплаты налогов.

Помимо Зикратского, переаттестацию не прошли ещё несколько адвокатов, в том числе Ольга Баранчик.

Давление на адвокатов, участвующих в громких политических делах, началось после президентских выборов в августе 2020 года.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон. Без лицензии может остаться Владимир Созончук, который защищает политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», который предлагает запретить адвокатам работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.