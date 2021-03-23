«А медсправка точно не нужна?» Памятка для тех, кто забыл, как проходить техосмотр

ГАИ уже сообщила, что начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр. Но за несколько лет, пока росло количество автовладельцев, которые ездили без допуска на право участия в дорожном движении, многие успели подзабыть нехитрую процедуру прохождения техосмотра. TUT. BY подготовил небольшую памятку. В процедуре техосмотра мало что поменялось. Поэтому, следуя этим инструкциям, автовладельцы смогут спокойно проезжать под камерами фотофиксации.

1. Как и где можно записаться?

Есть три варианта:

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записаться на сайте той станции диагностики, куда вы собираетесь;

на сайте gto. by в разделе «Диагностические станции»;

по телефону. Если нет записи, то по живой очереди.

Если вы записались на определённое время, необходимо приехать на станцию техосмотра заблаговременно, чтобы к моменту заезда непосредственно на линию успеть оформить документы. В среднем на это понадобится 10−15 минут.

2. Какие нужны документы?

действующее водительское удостоверение с соответствующей категорией;

свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт);

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;

документы, подтверждающие внесение платы за процедуру выдачи разрешения.

Совет:

На диагностических станциях рекомендуют иметь при себе бумажный бланк страхового полиса, чтобы ускорить процесс выдачи разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Иначе инженеру придется тратить время на поиск страхового свидетельства в базе.

3. Медсправка точно не нужна?

Напоминаем, что так называемая водительская справка исключена из перечня необходимых документов для прохождения техосмотра. А так как пошлина за участие в дорожном движении заменена на транспортный налог, то и подтверждение оплаты его тоже теперь не требуется.

4. Как оплатить?

Оплатить процедуру выдачи разрешения можно только через ЕРИП. Путь такой: Платежи и переводы > Система «Расчёт» (ЕРИП) > Прочие платежи > Белтехосмотр >Разрешение (физ. лица). Подтверждающей квитанции не требуется — на станции техосмотра есть доступ к базе данных. Внимательно вводите номер и серию техпаспорта.

Оплатить за саму процедуру техосмотра обычно можно непосредственно на диагностической станции наличными либо банковской картой. Кроме того, для всех станций доступна оплата и через ЕРИП.

5. С какими неисправностями лучше не ехать на техосмотр?

В принципе своеобразным чек-листом для водителя может быть Приложение 4 к Правилам дорожного движения, где перечислены все неисправности, с которыми эксплуатация транспортного средства запрещена. С этими же неисправностями автомобиль не пройдет техосмотр. Например, автомобиль «завернут», если не работает механизм регулировки кресла водителя или обдув и обогрев стёкол.

6. Маленькие советы и хитрости

Перед поездкой на техосмотр положите аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки в багажнике на видном месте. Зачастую инженерам на линии приходится тратить время на поиски этих предметов в захламленном багажнике.

Одной из наиболее частых неисправностей при прохождении техосмотра являются негорящие лампочки в световых приборах. Поэтому, пока стоите в очереди, попросите соседа помочь вам проверить их работу. Это может спасти от повторного прохождения линии.