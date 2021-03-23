Вопрос-ответ. Останется ли отделение Белагромпромбанка в 11-м городке Слуцка

В редакцию «Кур'ера» позвонила жительница 11-го городка и рассказала, что магазин «Товары для дома» (по адресу: ул. Социалистичекая, 142) продали. Теперь случчанка переживает: не закроется ли отделение Белагропромбанка, которое расположено в этом же здании.

Как пояснили «Кур'еру» в Белагропромбанке, ЦБУ № 542/46 в 11-м городке продолжает работать. Заключён новый договор аренды.

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Напомним, что магазин с вывеской «Товары для дома» принадлежал ликвидируемому «Слуцк-Востоку». Торговый объект выставляли на аукцион.