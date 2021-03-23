Жителям 66-ти улиц и переулков Слуцка бесплатно выдадут контейнеры для сбора мусора и вторсырья

Местное ЖКХ обеспечит жителей 66-ти улиц и переулков Слуцка контейнерами для коммунальных отходов. Причём выдаст их на безвозмездной основе — по договорам пользования.
Каждому домовладению выдадут по 2 контейнера объёмом 120 литров. «Контейнер серого цвета — для твёрдых коммунальных отходов (отходы жизнедеятельности населения). Контейнер оранжевого цвета предназначен для вторичных материальных ресурсов (ПЭТ-бутылки, пластик, тарное стекло, макулатура)», — сообщили «Кур'еру» в администрации Слуцкого ЖКХ.
Выдавать контейнеры и заключать договоры безвозмездного пользования начали уже в понедельник, 22 марта, по адресу: ул. Ленина, 333 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (понедельник — пятница). При себе необходимо иметь паспорт собственника домовладения для заключения договора безвозмездного пользования контейнерами ТКО и ВМР.
Перечень улиц индивидуальной жилой застройки, жителям которых нужно получить контейнеры:
|ул. 1 Августа
|ул. Корзуна
|ул. Сентябрьская
|ул. 11 Июля
|ул. Криничная
|пер. Сентябрьский
|ул. 14 Партизан
|ул. Лацкова
|ул. Славянская
|пер. 14 Партизан 1-й
|ул. Ленина
|ул. Слуцких поясов
|пер. 14 Партизан 2-й
|ул. Лобана
|ул. Снежаньская
|ул. Альсовая
|ул. Луговая
|ул. Социалистическая
|ул. Большое Кольцо
|ул. Максима Богдановича
|ул. Стародорожская
|ул. Васильковая
|пер. Максима Богдановича 2-й
|пер. Стародорожский 1-й
|ул. Весенняя
|пр-д Максима Богдановича
|пер. Стародорожский 2-й
|ул. Ветеранов
|ул. Минская
|ул. Сустречная
|ул. Виленская
|ул. Монахова
|ул. Толстого
|ул. Гастелло
|ул. Озёрная
|пер. Толстого 1-й
|ул. Геологическая
|ул. Парижской Коммуны
|ул. Тополевая
|ул. Горная
|ул. Пионерская
|ул. Уреченская
|ул. Загородная
|ул. Плиева
|пер. Урицкого 1-й
|ул. Зорная
|ул. Полевая
|пер. Урицкого 2-й
|ул. Кадетская
|пер. Полевой
|пер. Урицкого 3-й
|ул. Кольцевая
|ул. Пупоревская
|пер. Урицкого 4-й
|пр-д. Кольцевой
|ул. Радужная
|ул. Чайковского
|ул. Коммунальная
|ул. Ржевская
|ул. Чапаева
|ул. Кононовича
|ул. Розы Люксембург
|пер. Чапаева 1-й
|ул. Копыльская
|ул. Садовый Посад
|пер. Чапаева 2-й
Справки по телефонам: (8044) 707 85 83, (801 795) 6 16 22, 2 52 29.