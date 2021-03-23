Татьяна Давидович, председатель приёмной комиссии Слуцкого государственного колледжа, на встрече с учащимися СШ № 9, на которой 18 марта побывал «Кур'ер», рассказала, каким профессиям можно обучиться в их учреждении и про доход на молочном предприятии.



После 9-ти классов

«На основе базовой школы, после окончания 9-ти классов, вы можете получить такие интересные специальности, как пекарь, тестовод и машинист тесторазделочных машин, — сказала Татьяна Давидович. — Вы сами должны прекрасно понимать, что те, кто может приготовить и выпечь хлеб, всегда будут востребованы, поэтому что продукты питания нужны всегда.

Также, если вы хотите связать свою жизнь с молочной отраслью, у нас готовят такие квалификации, как оператор линии производства пищевой продукции и сыродел.

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Выработать качественный продукт можно только с любовью. Поэтому мы приглашаем поступить на эти специальности. Здесь обучаются три года. Принимаем как юношей, так и девушек.

Ещё есть специальности слесарного отделения — слесарь-ремонтник элекрогазосварщик, слесарь-ремонтник электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования. Они тоже пользуются спросом. Оборудование есть на всех предприятиях, а его нужно ремонтировать, как бы оно хорошо ни работало.

После 11-ти классов

Если вы хотите к нам прийти, окончив 11 классов, то здесь хотела бы предложить новшество: поступать на срок обучения 2 года и 6 месяцев и получать среднее специальное образование. Это техник-технолог.

Если вы активны, коммуникабельны, умеете что-то предложить, рассказать, то вам нужно поступать на специальность продавец.

Что касается специальности повар, то тут надо любить готовить пищу. Мастера производственного обучения научат вас делать это профессионально: не только правильному приготовлению, но и как придавать эстетический вид. У нас этому можно научиться в кружке по карвингу.

Также есть отделение технологии молочного производства, где после 11 классов можно за один год получить профессию аппаратчика пастеризации или маслодела. На молочном заводе аппаратный цех — это сердце предприятия. От того, как аппаратчик правильно проведёт все процессы, будет зависеть качество дальнейшей продукции.

Оператор линии — специалист, который знает, как управлять всеми процессами, как выпустить на линии масло, сыр, творог, мороженое.

К оператору линии приравнивается ещё одна специальность. Это лаборант химико-бактериологического анализа. Её получают за 1 год и 6 месяцев. Не обязательно работать на пищевом предприятии, можно и в ЖКХ — контролировать качество воды.

Выпускники распределяются по всей Беларуси.