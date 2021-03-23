В Беларуси изменились цены на скупку драгоценных металлов у населения. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов № 24 от 16 марта 2021 г.
Согласно документу, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:
1. Золото:
- 375-я проба — 47,82 рубля (ранее 52,44 рубля);
- 500-я — 63,76 рубля (ранее 69,92 рубля);
- 583-я, 585-я — 74,59 рубля (ранее 81,80 рубля);
- 750-я — 95,63 рубля (ранее 104,87 рубля);
- 900-я — 114,76 рубля (ранее 125,85 рубля);
- 916-я — 116,80 рубля (ранее 128,08 рубля);
- 950-я — 121,13 рубля (ранее 132,84 рубля);
- 958-я — 122,15 рубля (ранее 133,96 рубля).
2. Платина
- 950-я проба — 82,20 рубля (ранее 61,37 рубля).
3. Серебро
- 750-я проба — 1,43 рубля (ранее 1,36 рубля);
- 800-я — 1,53 рубля (ранее 1,45 рубля);
- 875-я — 1,67 рубля (ранее 1,58 рубля);
- 916-я — 1,75 рубля (ранее 1,66 рубля);
- 925-я — 1,77 рубля (ранее 1,67 рубля);
- 960-я — 1,83 рубля (ранее 1,74 рубля).