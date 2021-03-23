В Беларуси изменились цены на скупку драгоценных металлов у населения. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов № 24 от 16 марта 2021 г.

Согласно документу, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

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1. Золото:

375-я проба — 47,82 рубля (ранее 52,44 рубля);

500-я — 63,76 рубля (ранее 69,92 рубля);

583-я, 585-я — 74,59 рубля (ранее 81,80 рубля);

750-я — 95,63 рубля (ранее 104,87 рубля);

900-я — 114,76 рубля (ранее 125,85 рубля);

916-я — 116,80 рубля (ранее 128,08 рубля);

950-я — 121,13 рубля (ранее 132,84 рубля);

958-я — 122,15 рубля (ранее 133,96 рубля).

2. Платина

950-я проба — 82,20 рубля (ранее 61,37 рубля).

3. Серебро