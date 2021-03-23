Кто и какую помощь готов оказать людям с инвалидностью в Слуцке. Причём бесплатно

О том, что в Слуцком территориальном центре социального обслуживания населения оказывают комплекс различных услуг людям с инвалидностью, знают, пожалуй, все. Но вот сам спектр этих услуг чаще остаётся «за кулисами».

В рамках совместного проекта газеты «Кур'ер» и Слуцкого ТЦСОН «Невозможное — возможно» перечисляем лишь часть той помощи, которую готовы оказывать сотрудники центра, причём на безвозмездной основе.

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Помочь адаптироваться

В учреждении функционирует отделение сопровождаемого проживания. Оно создано для того, чтобы помочь инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, адаптироваться к условиям быта и трудовой деятельности, подготовиться к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений.

Помочь в сопровождении

Инвалиды 1 группы по зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют возможность воспользоваться услугами помощника по сопровождению (если есть заключение врачебно-консультационной комиссии). В настоящее время такой услугой пользуются 14 человек.

Она подразумевает сопровождение от места проживания до пункта назначения и обратно, нахождение рядом в течение требуемого времени, оказание помощи в передвижении по улице и в транспорте.

Помочь в уходе

Одинокие и одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 группы с умственными нарушениями могут воспользоваться услугой ассистента, которая предоставляется в соответствии с рекомендациями медико-реабилитационной комиссии или заключением врачебно-консультационной комиссии.

Ассистент поможет приготовить еду, осуществить уход за вещами, сопроводить на прогулку и общественные мероприятия, заполнить документы или найти информацию и т. д.

Помочь в переводе

Инвалиды по слуху могут воспользоваться услугами переводчика жестового языка. Услуга предоставляется в соответствии с рекомендациями медико-реабилитационной экспертной комиссии или заключением врачебно-консультационной комиссии при условии отсутствия ухода за гражданином, обратившимся за оказанием социальных услуг.

В настоящее время такой услугой переводчика жестового языка пользуются 29 человек.

Помочь оформить документы в санаторий

В отделении сопровождаемого проживания специалисты проконсультируют и помогут оформить документы для поездки на реабилитацию в санаторий «Подъельники» ОО «БелТИЗ» инвалидов по зрению.