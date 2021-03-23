День Воли. В ГУВД заявили о подготовке провокаций на незаконных акциях 25 марта

Как пишет TUT. BY, в ГУВД есть информация о готовящихся провокациях во время незаконных митингов 25 марта. Именно поэтому милиция призывает воздержаться от участия в несанкционированных акциях. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил Михаил Гриб, начальник ГОВД Мингорисполкома.

— При изучении различных информационных ресурсов ГУВД получает информацию об имеющихся призывах к участию 25 марта в несанкционированных акциях на территории нашей столицы, — заявил Михаил Гриб.

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По его словам, провокаторы стремятся «дестабилизировать ситуацию в городе Минске», «инициировать столкновения участников акции с сотрудниками милиции».

Также он заявил, что ГУВД предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить порядок.

— Минская милиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны организаторов и участников этих акций. Ваша личная безопасность может находиться под угрозой.

Как пишет TUT. BY, 23 марта стало известно, что Мингорисполком отказал организаторам в праздновании Дня Воли в столице. По мнению городских властей, выбранный организаторами маршрут не соответствует требованиям закона, а у организаторов нет договора с милицией и коммунальниками. Ранее отказы также получили организаторы в Могилёве и Пинске.