О призывах к протестам и «художниках». Накануне Дня Воли замначальника милиции обратился к жителям Слуцка

Накануне Дня Воли, который отмечается 25 марта, через газету «Кур'ер» к жителям Слуцка обратился Александр Семенович, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности.

В своём письме он рассказал о призывах к протестам, обратился к местным «художникам» и предупредил о возможных негативных последствиях. Приводим текст полностью:

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О протестах

«В интернете, в различных мессенджерах, телеграм-каналах, в том числе слуцких, и, как кажется их администраторам, скрытых и засекреченных, в настоящее время размещены призывы отметить 25 марта очередную годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики — День Воли. К слову, указанная дата не является государственным праздником в Республике Беларусь, — отмечает замначальника РОВД. — Телеграм-каналы призывают граждан выйти на улицы для участия в протестах, несанкционированных акциях. Во многих случаях призывы крайне радикальные, содержат инструкции к силовым методам воздействия на правоохранительные органы, государственные учреждения. Безусловно, сотрудниками Слуцкого РОВД осуществляется мониторинг таких телеграм-каналов. В большинстве своём самые активные и радикально настроенные пользователи нам известны. В основном они находятся за пределами Беларуси и сами никак не собираются принимать участия в данных протестных мероприятиях.

В нашей стране, как и в любом европейском государстве, порядок проведения массовых мероприятий регламентирован законодательством, в данном случае Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Согласно ему, организатор массовых мероприятий должен заключать договоры со «скорой», коммунальными службами, милицией, которые будут работать на массовом мероприятии. После этого подаётся заявление в райисполком о его проведении.

На сегодняшний день, 23 марта, с такими заявлениями в Слуцкий райисполком никто не обращался.

Исходя из этого, участие 25 марта 2021 года в соответствии с размещёнными призывами в собраниях, митингах, шествиях, в иных акциях на территории Слуцка и Слуцкого района будет расцениваться Слуцким РОВД как нарушение норм ст. 24.23 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Так, за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации и проведению указанных мероприятий с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершённого участником таких мероприятий, либо иным лицом — влечёт наложения штрафа в размере до 100 базовых величин, либо общественные работы, либо административный арест от 15 до 30 суток.

В случае повторного привлечения в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения — влечёт ответственность в виде штрафа до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

О «художниках»

При этом хочу предупредить таких «художников», что от содержащегося в надписях текста зависит и ответственность, вплоть до уголовной.

Отдельно хочу обратиться к «художникам»! Имею в виду тех, кто повреждает имущество граждан и юридических лиц, изрисовывая красками автобусные остановки, заборы, стены домов, повреждая их и нанося ущерб. И это не только надписи, связанные с протестами, но и любое расклеивание, расписывание указанных объектов, в том числе несовершеннолетними.

Для примера, по заявлению, поступившему в оперативно-дежурную часть Слуцкого РОВД 13.03.2021, Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК РБ о повреждении и нанесении надписи на стене магазина «ЕВРООПТ» по ул. М. Богдановича.

В ходе проверки установлено, что преступник в ночь с 12 на 13 марта 2021 года, находясь в общественном месте, у здания ООО «Евроторг» магазина «Евроопт», расположенного по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, д. 42, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, беспричинно, сопровождая свои действия повреждением чужого имущества, умышленно нанёс красителем надпись, размером 4,70 на 7 метров, на стене указанного здания, причинив материальный вред собственнику.

В данном случае предусмотрена максимальная ответственность — до 3-х лет лишения свободы. Стоит ли того? Прошу хорошо подумать, прежде чем совершать такие действия!

Также уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность по ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества), которая предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или ареста.

В конце-концов, это просто неуважение к родному городу, отсутствие элементарного воспитания. Ко многим остановкам в городе неприятно подходить, они расписаны и расклеены.

Всегда при установлении лиц, совершающих указанные действия, они поясняют, что им стыдно, не могут объяснить свои действия, сожалеют о содеянном.

В случае установления таких лиц просим граждан сообщать по телефону 102.

При этом, помимо установленного законом наказания за такие действия, им придётся ещё возместить причинённый ущерб.

Благодарность случчанам

Слуцкий РОВД выражает большую благодарность случчанам за оказываемое содействие милиции! Давайте и в дальнейшем вместе обеспечим и сохраним общественный порядок, безопасность и спокойствие в нашем родном городе!

Призываем не поддаваться на провокации, проявлять благоразумие. Ведь только в условиях безопасности город может развиваться, могут нормально функционировать все учреждения и организации.

Уж куда приятнее весной на улицах нашего города наблюдать и слышать детский смех вместо протестных акций с неясными целями.

При этом Слуцкий РОВД свои задачи, конечно, выполнит, общественный порядок будет обеспечен, лица, нарушающие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности.

Публикация данной статьи имеет цель разъяснить действующее законодательство и предупредить возможные негативные последствия.

С уважением, А. А. Семенович, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности".