Бесснежная зима, радиационная зона, самый морозный день... Топ-7 фактов о метеонаблюдениях в Слуцке

Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. В этот праздник «Кур'ер» собрал топ-7 фактов о метеонаблюдениях в Слуцке.

1. Первые метеонаблюдения

Первые метеонаблюдения в Слуцке были начаты в гимназии в конце 1878 года. В 1932 году была открыта отдельная метеостанция. Её сводки использовались воздушным флотом. В 1943—1944 годах здесь вели наблюдения оккупационные власти, данные использовались для нужд немецкой авиации. После войны метеостанция «переехала» на улицу Базарную. В 1971-м в связи с ростом города была перебазирована в урочище Пупырево, где находится и сейчас.

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2. Самый жаркий день

Самый жаркий день в Слуцке за всю историю метеонаблюдений был 11 августа 1992 года. Температура воздуха в тени поднялась до +36,1°C.

3. Самый холодный день

Самый холодный день был 1 февраля 1970 года. Тогда зафиксировали температуру -36,2°C.

4. Максимальное количество осадков

Максимальное количество осадков в нашем городе выпало 8 июля 2003 года и составило 98,10 мм.

Численно количество осадков в миллиметрах равно количеству килограммов вылившейся воды на площадку в 1 м², то есть 1 мм соответствует 1 кг. Если на 1 м² Слуцка вылилось 98,1 кг воды, то это почти десять 10-литровых вёдер. Площадь Слуцка 30 500 000 м², выходит, что на город вылилось 305 млн вёдер воды.

5. Бесснежная зима

В зиму 1974−1975 годов вообще не выпадал снег.

6. Циклон Хавьер

Жители до сих пор понят, как Слуцк пережил циклон Хавьер 15 марта 2013 года. Тогда выпало 14 мм осадков, высота снега достигала 40 см, а сугробы наметало до 1,5 м и больше. Общая длина пробок (со всех направлений к городу) в отдельные моменты достигала порядка 30 километров. Время пребывания в дорожных заторах исчислялось от 2 до 17 часов. Как это было — фото, видео и таймлайн.

7. Радиационная зона в Слуцком районе

По данным мобильного приложения Белгидромета «Погода в кармане», зона проживания с периодическим радиационным контролем — деревня Строхово в Слуцком районе. Эта территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км², либо стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/км², либо плутонием-238, 239, 240 от 0,01 до 0,02 Ки/км² и где среднегодовая эффективная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв в год.

Напомним, что Слуцкий район был загрязнён радионуклидом цезий-137 в 1986 году в результате аварии и взрыва на Чернобыльской АЭС. Радиоактивное облако опустилось в район деревень Жилин Брод, Павловка. Уровень загрязнения был не настолько опасным, чтобы там нельзя было жить. Но уже тогда, в 1996 году, власти не рекомендовали людям собирать грибы и другие дары леса в тех лесах. Период полураспада цезия-137 — 30 лет.