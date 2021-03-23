«Мы не должны свои проблемы перекладывать на детей». Лукашенко рассказал о повышении пенсионного возраста

Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о повышении пенсионного возраста. По его словам, глобальных изменений в этой области можно пока не ждать. Об этом сообщает его пресс-служба.

Никаких изменений пенсионного возраста в Беларуси не планируется. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 23 марта перед рабочими Минского кожевенного объединения. «Все решения приняты. В этом направлении и будем действовать», — подчеркнул он, отвечая на вопрос одной из работниц завода.

Реклама

Он также отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст с 50 лет. Но тогда пенсионеров будут содержать дети. При этом возрастёт нагрузка и взносы в пенсионный фонд. «Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3−5 лет», — полагает Лукашенко.

Также он напомнил, что и сам вышел из простой семьи. «У меня мать была дояркой, и сам десять лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Вот в чём проблема», — уточнил Лукашенко и добавил: «Я сам скоро буду пенсионером. Что ж, я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на этих ступеньках», — пошутил Лукашенко.