Скамейку на остановке «Рынок» в Слуцке отремонтировали и покрасили. Фотофакт

На прошлой неделе в редакцию пришло письмо от читательницы «Кур'ера». В нём она пожаловалась, что на остановке «Рынок» уже который год поломана скамейка, хотя отремонтировать её стоит всего ничего.

«…И очень неприятно смотреть, когда люди подстилают газеты и пакеты, чтобы сесть. Некоторые садятся прямо на ржавые железные основания. /…/ Я просто представляю, что бы было, если бы рабочие на госпредприятиях так же относились к своим обязанностям, как это делают предприниматели и госслужащие…» — написала в письме пенсионерка.

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Во вторник, 23 марта, другая наша читательница под ником Mirabella написала в «Слуцкой Телеге», что скамейку починили и покрасили. Кроме того, покрасили и весь остановочный павильон. РАНЕЕ. «Некоторые садятся прямо на ржавые железные основания». У какой поломанной скамейки в Слуцке пенсионерка «не нашла концов»