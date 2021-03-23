В Слуцке закрылось ещё одно предприятие. Его присоединили к другому (что стало с работниками)

Унитарное предприятие «Слуцкая база ОПС» прекратило свою деятельность с 1 декабря 2020 года. Его присоединили к «Слуцкому рынку ОПС».



По информации «Кур'ера», примерно за два месяца до реорганизации многим работникам разослали уведомления о присоединении. Часть людей сократили.

Как рассказала «Кур'еру» Татьяна Сучко, заместитель директора «Слуцкого рынка ОПС», реорганизация предприятия путём присоединения «Слуцкой базы ОПС» произошла по решению собственника — Минского облпотребсоюза. Это сделали, чтобы оптимизировать затраты и усовершенствовать структуру подведомственных предприятий.

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По словам замдиректора, во время реорганизации «Слуцкий рынок ОПС» принял к себе более 200 человек, таким образом «среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 1.03.2021 года увеличилась в два раза и составила около 400 человек».

«Оптимизация структуры аппарата управления позволила вывести из штатного расписания 6 единиц администрации, — сообщила Татьяна Сучко. — Всем работникам, чья должность попала под сокращение, были предложены вакансии в соответствии с имеющимся образованием и квалификацией. Дальнейшая работа по внедрению автоматизации бизнес-процессов также позволит проводить усовершенствование структуры штатного расписания».

СПРАВКА. «Слуцкая база ОПС» была зарегистрирована как юридическое лицо 2 декабря 1996 года, а реорганизована 1 декабря 2020-го. То есть просуществовала 24 года.

По данным Торгового реестра Республики Беларусь, за всё время у «Слуцкой базы ОПС» было:

29 объектов общественного питания — столовые, бар, кафе, закусочные, буфеты, кулинарии;

117 стационарных магазинов в деревнях;

11 автомагазинов;

2 оптовых торговых объекта;

1 интернет-магазин.

Те объекты, которые были действующими, перешли унитарному предприятию «Слуцкий рынок ОПС».

Дополнено в 11.00.

Напомним, что 3 декабря 2012 году ликвидировали Слуцкое районное потребительское общество. По Торговому реестру, у РАЙПО было 44 объекта общественного питания (школьные столовые в деревнях, кафе, закусочные, кафетерии) и 93 магазина, которые присоединили к «Слуцкой базе ОПС».



