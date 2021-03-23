Уже скоро! В Минздраве рассказали, когда в Беларусь придёт третья волна

В Беларуси ожидается третья волна коронавируса. При этом медики отмечают, что кроме COVID-19 нет роста других вирусных заболеваний, пишет TUT.BY.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, отметил, что «её важно не опасаться, а принимать меры предосторожности — причём всему обществу. Третья волна в любом случае ожидается. Другой вопрос — насколько она будет интенсивна». Его цитирует телеграм-канал Минздрава.

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По словам министра, в настоящее время не наблюдается роста других вирусных заболеваний, за исключением коронавируса. То есть — нет накладки двух волн коронавируса и гриппозных заболеваний.

Однако, поскольку ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, нельзя снижать меры масочного режима или дистанцирования.

— Мы не снижаем возможности всей системы — готовимся, мониторим учреждения здравоохранения, проверяем технические возможности и запасы средств индивидуальной защиты, — отметил он.

Напомним, третья волна COVID-19 ожидается в конце марта — начале апреля.

Что касается вакцинации, Дмитрий Пиневич сказал, что «вакцина поступила в регионы. Планируется, что скоро начнётся выпуск вакцины „Спутник V“. Так что, начиная с апреля, вакцинация будет носить массовый характер».

Планируется начать вакцинацию не только медицинских работников, учителей и социальных работников, но и пожилых людей. Имеющиеся в Беларуси вакцины имеют статус 60+.

По словам министра, «любой эпидемический процесс носит волнообразный характер и для специалистов не имеет значения — какая она по счёту. Но мы очень просим, особенно старшее поколение — нужно беречься! Уважаемые граждане — соблюдайте масочный режим и дистанцирование. И, конечно же, важно пройти процесс вакцинации тем людям, которым показана вакцинация».