В Слуцк прилетели чайки. Их в несколько раз больше, чем в прошлом году (фото)

Каждую весну в марте на Случи в центре города внезапно появляется небольшая колония чаек. Основная масса обитает в других местах, но в южной окраине Слуцка на гнездовании их собираются сотни. В этом году чайки «припозднились», но, по моим наблюдениям, их в несколько раз больше, чем в прошлом (12 марта 2020 года).

Хочется отметить, что чайки и утки весьма мирно уживаются рядом. А вот грачи их «достают». И белоснежная стая, потревоженная чёрными птицами, взмывает в воздух.

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Тем не менее, что ни говори, но в Слуцк прилетели посланники весны.