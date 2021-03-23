Многие ветераны были ещё живы… Как прошёл митинг 9 мая 2005 года в Слуцке (минутное ретровидео)

В 2005 году 9 мая в Слуцке проходил традиционный торжественный митинг ко Дню Победы на мемориальном комплексе. Это мероприятие запечатлел в своей видеохронике Фёдор Корзун.

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель деревни Лучники. На протяжении нескольких десятилетий он ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

На митинге 2005 года выступает Александр Драко, тогдашний председатель Слуцкого райисполкома. Драко руководил Случчиной с 2002 до 2009-го.

Реклама

После митинга состоялось возложение цветов, в том числе к памятнику Ленину. Его только месяц как «перетащили» через дорогу. А городская площадь Слуцка 9 мая была ещё на ремонте.

Видео: Фёдор Корзун, монтаж: Алесь Достанко

В ТЕМУ. Эксклюзив: как Ленин переходил улицу Ленина (+ видео)