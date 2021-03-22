«Дети, собака, гараж и тёплый чай». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 15 по 21 марта. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Красуцкий Николай (@nikolai_krasutsky)

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Публикация от Красуцкий Николай (@nikolai_krasutsky)

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Публикация от Julietta⭐️ (@juliettanewme)

 

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Публикация от Алесенька Жданова (@alesenkazhdanova)

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Публикация от Татьяна Пуцейко (Пивовар) (@taniaputzeiko)

 

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Публикация от 📷 mobile photography 📸 (@ruslanberezovskii_)

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Публикация от @chernovicheek

 

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Публикация от Александр Мороз (@sashamorozik1992)

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Публикация от Olga (@olga.solovej.83)

 

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Публикация от Реут Оксана (@reutoksana2813)