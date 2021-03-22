«АГЛ» и «Погоня». Как выглядели водительские права 25 лет назад

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Вот такие водительские права выдали жителю Слуцка в августе 1996 года. Печать на удостоверении — с гербом «Погоня». Также на лицевой стороне есть отметка «АГЛ». Если вы знаете, что она означает, пишите нам.

«АГЛ» и «Погоня». Как выглядели водительские права 25 лет назад
Фотографии присланы читательницей
«АГЛ» и «Погоня». Как выглядели водительские права 25 лет назад