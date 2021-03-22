Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

22 марта — Международный день таксиста.

Реклама

23 марта — Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом. В 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза. Символ этого праздника — белая ромашка как символ здорового дыхания. Туберкулёз излечим, и работа в данном направлении ведётся постоянно.

25 марта — День Воли. В этот день 102 года назад была объявлена Белорусская Народная Республика (БНР).

26 марта — Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Отмечать этот день придумала в 2008 году канадская девочка Кессиди Меган, которая с ранних лет страдала от эпилепсии и уже успела прочувствовать негативное отношение к себе ровесников и взрослых. Она рассказала окружающим о болезни и доказала, что ничего страшного в ней нет, что она такая же, как и все остальные девятилетние дети. Символ праздника — фиолетовый (лавандовый) цвет. Он успокаивающе действует на нервную систему, снижает тревожное чувство.

27 марта — День нефролога.

28 марта — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ Беларуси включает в себя до 16 различных по характеру деятельности подотраслей.