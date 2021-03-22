В Слуцке заработала новая котельная на фрезерном торфе. Она обеспечит теплом и горячей водой 2,5 тысячи квартир

В Слуцке завершаются пусконаладочные работы на новой котельной, которая работает на фрезерном торфе. Старый теплоисточник, работающий на газу (газообразном топливе), который должна заменить новая котельная, будет выведен в резерв. О новом уникальном объекте в системе ЖКХ области и страны написал МЛЫН.BY.

Топливо, которое будет использовано на новой котельной, — фрезерный торф. Аббревиатура МВТ, используемая в СМИ сплошь и рядом, — это Местные Виды Топлива. Это значит, что они не импортированы откуда-то извне страны, как газ или как нефть. Из последней можно получить на белорусских НПЗ ещё один вид топлива для котельных — мазут. Но он всё равно будет импортным. Так что выбор МВТ у нас небогат: дрова (можно сделать щепу) и торф. Так что лучше?

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Торф или дрова?

В стране последние полтора десятилетия наблюдается массовый перевод котельных ЖКХ на местные виды топлива. Причём в структуре МВТ преобладают именно древесные виды. При этом составить реальную конкуренцию дровам (щепе, опилкам, пеллетам) может только торф. Почему? Потому что торф — один из немногих значимых энергоресурсов, которым Беларусь располагает в промышленном масштабе. В 60-е годы в Беларуси добывалось до 35 млн т торфа, то есть примерно столько, сколько в настоящее время совокупно добывается в мире. А ещё раньше, в 40-х годах, многие электростанции СССР работали на торфе. Понятно, что с появлением газа этот вид топлива ушёл сначала на второй, а потом и на третий план. По данным специалистов НАН Беларуси, разведанных запасов торфа с учётом добычи его на уровне сегодняшнего дня (2−2,5 млн т/год) хватит приблизительно на 250 лет. Кстати, по объёмам добычи торфа мы находимся на третьем месте в мире после Финляндии и Ирландии.

В Финляндии, например, 15% тепловой генерации и около 7% электрической производится за счёт сжигания именно этого вида топлива.

Сегодня в Беларуси — около 9 тыс. месторождений торфа, расположенных практически по всей территории республики, из которых разрабатывается лишь около 40, то есть для добычи задействовано менее 1% площади торфяных залежей. И ГПО «Белтопгаз», в распоряжении которого находятся торфоразрабатывающие предприятия, в последние годы предпринимает много усилий, чтобы развивать область применения торфа. А с учётом появления новой техники и новых технологий в истории торфа в нашей стране, как нам кажется, может наступить ренессанс.

При этом возникает закономерный вопрос: почему же при подобных запасах торфа коммунальщики его игнорировали? На самом деле, они его не столько игнорировали, сколько просто скептически к нему относились, особенно в плане широкого повсеместного использования. Причин такого отношения — несколько.

С одной стороны, предприятия жилищно-коммунального сектора, осуществляющие теплоснабжение абонентов, — это в первую очередь эксплуатирующие организации, для которых надёжность источника теплоснабжения является одной из приоритетных задач (в основном такие котельные отапливают жилищный фонд).

С другой стороны, для реализации проектов по использованию фрезерного торфа в масштабах, которые будут иметь значимый и ощутимый экономический эффект для страны, необходимо было наличие на рынке высокоэффективного технологического котельного оборудования (огромные средства со стороны производителей вкладываются в исследования, конструкторские проекты). Согласились бы вы инвестировать средства в разработку и производство оборудования, которое не получило такого широкого распространения и популярности, как, например, котлы на древесной щепе? Сомневаюсь…

Ещё важен психологический фактор. Человек всегда более доверительно относится к тому, что уже апробировано, знакомо, в чём уверен. С торфом же полвека нарабатывались стереотипы: грязь, отсутствие автоматизации, непрерывный ручной труд и пр.

Более того: руководители некоторых предприятий поначалу считали, что «фрезерный торф не может гореть, потому что это земля!». Сильно же они удивились, когда собственными глазами увидели, как эта «земля» (фрезерный торф) сжигался в котлах, а весь процесс, от подачи топлива в котлы до удаления продуктов сгорания за пределы котельной, осуществлялся автоматически: оператор наблюдал за происходящим, сидя за монитором компьютера. После посещения котельной на фрезерном торфе с полным замкнутым технологическим циклом многие специалисты совершенно иначе начинают смотреть на данный вид топлива.

Фрезерный торф — не прессованный торф

По словам Анатолия Мельника, главного инженера Слуцкого ЖКХ, если говорить о капитальных затратах на строительство котельной и непосредственно на само оборудование, то котельные на щепе и фрезерном торфе сопоставимы по цене.

— К примеру, мощность новой котельной № 3, которая будет обслуживать 11-й микрорайон (бывший военный городок) Слуцка, составляет 14 МВт. Цена её — 13 млн рублей. С учётом же того, что в финансировании «торфяного» объекта приняли участие энергетики, которым объект коммунальников обеспечит постоянный спрос на их фрезерный торф, цена нового теплоисточника для бюджета Минской области упала в два раза.

Месторождение у д. Гацук, с которой будет поставляться топливо для котельной, принадлежит именно энергетикам.

— Преимущества фрезерного торфа, — говорит Николай Воронько, директор предприятия, — начинают проявляться на уровне транспортной логистики и цены на топливо. И здесь новый теплоисточник даст фору щепе, потому что район не богат на лес. И если бы котельная была на щепе, то ежедневно для неё требовалось бы около 100 м³ щепы, которую нужно было бы возить из сопредельных районов. Да и не по-человечески это — переводить нормальный лес на щепу. Не по-хозяйски. А фрезерного торфа для котельной в разгар отопительного сезона будет требоваться 70−75 т. При этом плечо доставки его — около 30 км.

Не будем забывать и о таком преимуществе фрезерного торфа перед древесной щепой, как внушительные запасы его месторождений и возможность долговременного планирования работы конкретных теплоисточников с определёнными технико-экономическими параметрами. Ведь доступность топлива и его запасы являются для заказчика определяющими факторами при выборе вида топлива на теплоисточнике. Прогнозировать цену сырья на годы вперёд мечтают все производители, в том числе и производители тепла. С щепой такой номер не пройдёт; каждый отопительный сезон приходится щепу приобретать у различных поставщиков по совершенно разным ценам. А фрезерный торф идёт от одного поставщика с прогнозируемой ценой.

Можно добавить и такой фактор, как расчёты за топливо. Потому что лесхозы в первую очередь дают щепу тем, кто производит предоплату. Коммунальщики у них — в конце очереди.

А в том, что касается автоматизации процессов (от розжига и подачи топлива до золоудаления), то они практически идентичны.

— Но главное преимущество использования фрезерного торфа — в возможности отказа от импортируемых энергоресурсов и перевод теплоснабжения целых посёлков на местный вид топлива, что позволит стране в долгосрочной перспективе использовать свой собственный топливный потенциал. Новая котельная мощностью 14 МВТ позволит отказаться от использования газа в объеме 3,5 млн м³. Другими словами: разница в стоимости сжигаемого газа и фрезерного топлива может достигать 0,5 и более млн долларов в год в пользу последнего.

Новая котельная позволит обеспечить теплом и горячей водой 2,5 тыс. квартир многоквартирного жилого фонда Слуцка. А доля местных видов топлива в топливном балансе предприятия увеличится на 5% и составит 35%.

Подобная котельная на фрезерном топливе в Слуцке — вторая на балансе слуцких коммунальщиков. Первая — в пос. Вежи, — введённая в эксплуатацию в 2015 году, хоть и небольшой мощности, но за 6 лет зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Была бы возможность, все котельные в Слуцке коммунальщики перевели бы на торф…

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