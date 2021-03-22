МТС Cloud подтвердил соответствие уровня безопасности для индустрии банковских карточек

МТС Cloud успешно подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры стандарту безопасности индустрии платежных карточек PCI DSS 3.2.1.

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Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) учрежден основными международными платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. В нем описаны требования к защите сведений о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций.

«Получение сертификата подтверждает безопасность облачной инфраструктуры МТС для индустрии банковских карточек. Это говорит о том, что банки и организации, работающие с платежами, могут свободно использовать наше „облако“ для хранения и обработки данных держателей карточек. При этом МТС обеспечит 7 из 12 разделов стандарта PCI DSS, позволяя упростить и удешевить процесс сертификации и соблюдения норм PCI DSS для наших клиентов», — отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений МТС.

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