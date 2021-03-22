Как возле Слуцка исчезла целая река. Её названия никто не помнит (краткая история + карта)

Беларуси с водными ресурсами повезло. И непосредственно Слуцку тоже. Вода у нас в городе из артезианских скважин, в районе есть реки и озёра… Прямо островок стабильности посреди мира, где около миллиарда человек лишены безопасной питьевой воды, а от наводнений и засух погибает больше людей, чем от других стихийных бедствий.

Поэтому, кажется, есть повод в понедельник, 22 марта, позавидовать себе — во Всемирный день водных ресурсов. Но судьба одной реки в Слуцком районе говорит немного о другом — что можно сделать, чтобы с карты местности и из памяти людей исчезла целая река? Да, ещё несколько десятков лет назад в наших краях была речка — приток Случи. Её протяжённость была не менее 12-ти километров. Река начиналась с района нынешних деревень Маяк, Борки и впадала в Случь чуть севернее деревни Михейки, что на окраине Слуцка. Почти шесть лет назад в материале «Остров Борки: история исчезнувшей деревни» «Кур'ер» упоминал эту реку: «Как минимум с начала 19 века на Случчине была деревня Остров Борки. Вокруг неё — леса, болота, рядом безымянная полноводная река. Местные жители ловили рыбу, охотились, собирали грибы-ягоды, засевали поля. К сегодняшним дням и река, и болота, и леса исчезли».

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Деревня была большой, здесь поселились поляки, которые жили за счёт того, что выращивали на своих подсобных хозяйствах и добывали охотой и рыбалкой.

А исчезла река, как рассказывали жители исчезнувшей деревни Остров Борки, при СССР после мелиорации. Из-за осушенных болот обмелели реки Случь и Бычок. О русле безымянной реки только местами могут напомнить полоски низменности посреди полей или мелиоративные каналы.