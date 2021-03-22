«Исчезнувшая река возле Слуцка». Она осталась в виде каналов, есть и те, кто помнят её название

После публикации «Как возле Слуцка исчезла целая река. Её названия никто не помнит (краткая история + карта)» Мікалай, читатель нашего телеграм-канала «Слуцкая телега», написал:

«Гэта былая рэчка Лешчанка. Думаю, што ў ёй было многа ляшча, гэтая рыба патрабуе глыбыні і ў ручаях яе німа. Яна ператворана ў меліяратыўную канаву, якая перасякае трасу на Мінск перад вёскай Дзесяціны і далей упадае ў Случ між Міхейкамі і мастом праз Случ на дарозе на вёску Прошчыцы.

Калі ўважліва паглядзець на спутнікавыя здымкі, то можна заўважыць, як яе былое рэчышча пятляе па палях. Дарэчы, па даследваннях вучоных пры меліярацыі малыя рэкі (даўжыня да 100 км) губляюць 90% стока. Вось і думайце, якога памера была Случ і яе прытокі.

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Па Случы з Палесся прывозілі ў Слуцк рыбу яўрэі, у якіх была ліцэнзія на лоў рыбы. Многа рыбы было з возера Чырвонага, якое насіла назву і Жыд-возера, цяпер разумееце, чаму. Лодкі называліся «Чайка» і перавозілі да 16 тон груза". Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, тоже подтвердил, что река называется Лещанка. Однако её нельзя считать исчезнувшей — она существует, — подчеркнул он в своём телефонном звонке в редакцию.

Более того — в 2016 году НИЛ озероведения БГУ провели научную работу и разработали природоохранную зону для этой реки, — пояснил собеседник.

На общедоступных картах у канала нет названия. И, если судить по поездкам «Кур'ера» по деревням, местные жители, не воспринимают «канавы в поле», как полноценную реку.

Однако несмотря на это, как пояснил Сергей Цыбулько, саму практику существования реки в виде каналов можно продемонстрировать примером реки Случь. От своих истоков в Вороничских болотах Случь также течёт по рукотворным каналам, а не естественным старым руслам. И уже потом обретает привычный «речной вид».