Вопрос-ответ. Что происходит с «Радугой» в Слуцке

На прошлой неделе несколько читателей обратились в «Кур'ер» с вопросом, почему в супермаркете «Радуга» в Слуцке были большие изменения в выкладке товаров в торговом зале. А некоторые полки были закрыты шторками. Случчане беспокоились, что магазин может закрыться.

В офисе «Радуга-Свет» «Кур'еру» сообщили, что это связано с изменениями в работе торговой сети. Подробнее об этих изменениях будет написано в пресс-релизе, который сейчас готовит «Радуга». А с магазином в Слуцке всё будет нормально.

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Напомним, что магазин «Радуга» в Слуцке открылся 5 ноября 2015 года.