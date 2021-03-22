Дня Воли не будет. ГУВД Минска отказалось заключать договор с организаторами, сославшись на коронавирус

ГУВД Мингорисполкома отказалось заключать договор с организаторами Дня Воли. Причин несколько: заявленный организаторами маршрут и коронавирус. Об этом TUT. BY сообщил Юрий Губаревич, лидер движения «За свободу».

Заявка на проведение Дня Воли была подана от имени трёх юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП. По замыслу организаторов, мероприятие должно было быть шествием, митингом и концертом.

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По закону перед подачей заявки в горисполком на проведение массового мероприятия организаторы должны заключить договоры со «скорой», коммунальными службами и милицией, которые будут работать на массовом мероприятии. Без этих договоров город не может согласовать мероприятие. В начале марта у организаторов был договор со скорой помощью. Милиция отказалась заключать договор.

В ответе ГУВД за подписью начальника Михаила Гриба сказано, что милиция отклоняет поступивший запрос на заключение договора по ряду объективных причин. Например, в своём ответе они напоминают, что статья 9 Закона «О массовых мероприятиях» запрещает проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов государственной власти и т. д.

В то же время, как сказано в ответе, места проведения заявленных массовых мероприятий примыкают к территориям организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения.

При этом маршрут, который заявляли организаторы, ранее уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской коммуны, 1, митинг на площадке перед Оперным театром.

«При таких обстоятельствах, с учётом заявленного количества участников (от 10 тысяч человек), имеющихся в различных телеграм-каналах призывов к проведению несанкционированных акций, в том числе экстремистского характера, а также наличия ограничений, установленных Законом, и необходимости минимизации распространения острых респираторных инфекций, вызванных COVID-19, ГУВД Мингорисполкома отказывает в заключении договора об оказании услуг по охране общественного порядка», — сказано в ответе Михаила Гриба.

— Наяўнасць адміністрацыйных будынкаў, на якія спасылаецца міліцыя (напэўна, маючы на ўвазе той жа Генштаб), не стала перашкодай для легальнага адзначэння Дня Волі ў 2018 годзе на пляцоўцы каля Опернага тэатру. Спасылкі на эпідэміалагічную сітуацыю як прычыну адмовы выглядаюць недарэчна на фоне правядзення дзяржаўных мерапрыемстваў з тысячамі ўдзельнікаў у закрытых памяшканнях. Заяўнікі не рабілі заклікаў да правядзення мерапрыемстваў экстрэмісцкага характару, таму гэта таксама не можа быць нагодай для адмовы, — сказал TUT. BY Юрий Губаревич.

Пока ответа от Мингорисполкома на заявку о проведении Дня Воли организаторы не получили, но очевидно, что без договора с милицией он будет отрицательным.

Помимо Минска, местные власти отказали организаторам в проведении Дня Воли 25 марта и в Могилёве.