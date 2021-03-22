Николая и Екатерину Ляховцов судьба свела не случайно. Оба трудолюбивые: он — лесник в местном лесничестве, она — главный бухгалтер в ООО «Синегово-Агро». Оба, если что-то задумали, упорно идут к намеченной цели.

Жили в служебной квартире и очень мечтали купить собственный домик с палисадником и огородом. Стали рассуждать, как накопить на свою мечту. Перед глазами — пример родителей, которые держат несколько коровок и поросят, продают молоко и мясо — так зарабатывают дополнительную копейку в семейный бюджет. Решили Николай и Екатерина тоже освоить такой бизнес. Купили одну бурёнку. Подсчитали выгоду. Вскоре в сарайчике появилась вторая.

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— На реализации молока можно хорошо заработать, — рассказывает Николай. — Даже если вычесть все расходы на содержание — покупку комбикорма и зерна, услуги ветврача и прочие, — остаётся хорошая прибыль. Да и мы не обходились только покупным — на 30−40 сотках сажали картофель и кормовую тыкву.

Поголовье домашних животных увеличивалось — на хозяйственном дворе закудахтали куры, захрюкали поросята, заблеяли овцы, даже кролики появились.

— Как справлялись? Вставать приходилось рано, — рассказывает Екатерина. — Всех накормить, посмотреть, здоровы ли. Кроме того, нужно было всегда заботиться, чтобы не опустели закрома с зерном и комбикормом. Откармливали, продавали, зарабатывали — такая схема действует безотказно. В решении многих вопросов помогали родители и родственники, за это им огромное спасибо.

В прошлом году обе бурёнки порадовали хорошим приплодом — на хозяйском дворе появились тёлочка и бычок. Решили Ляховцы попробовать откормить молодняк.

— Непростой это труд, — рассказывает хозяин. — Особенно на первых порах нужно тщательно заботиться о малышах: выпаивать молоком, оберегать от разных хворей. Пришлось освоить многие премудрости животноводства, о каких раньше даже и не знали.

Когда сосредоточились на откорме КРС, удойных бурёнок продали хорошим хозяевам. Результат порадовал: бычка реализовали живым весом 350 кг. И вот наконец мечта сбылась!

— Купили добротный кирпичный дом с большим огородом в агрогородке Старые Дороги, — рассказывает Николай. — Чтобы не упустить выгодное предложение, недостающую небольшую сумму покрыли кредитом. Как только сделаем ремонт, обживёмся, опять заведём хозяйство. Будут и курочки, и поросята, только уже вьетнамские, и кролики. А как в деревне иначе?

Формула такого успеха одновременно и простая, и сложная. Держать на подворье живность и продавать продукцию животноводства — всем известный способ заработка, но по плечу он только самым терпеливым, трудолюбивым и упорным. Таким, как Николай и Екатерина Ляховцы.