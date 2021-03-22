Беларусь оказалась на первом месте по росту цен среди постсоветских стран

За два месяца 2021 года потребительские цены в Беларуси увеличились на 3,1%, в то время как в Азербайджане и Армении — на 2,8%, в Украине — на 2,3%, а в Грузии — на 2,2%. Такие подсчёты приводит БелаПАН, проанализировав данные национальных органов статистики стран бывшего СССР, пишут Naviny.by.

В Кыргызстане потребительские цены стали больше на 2%, а в Узбекистане — на 1,7%. В России цены выросли с начала года на 1,46%, в Таджикистане — на 1,4%, в Казахстане — на 1,3%. К слову, в странах Прибалтики больше всего товары подорожали в Эстонии (1,5%), в Латвии и Литве этот показатель составил 0,8 и 0,7% соответственно. Информацию по инфляции не удалось найти только по Туркменистану.

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Что касается роста цен за февраль, здесь Беларусь тоже оказалась абсолютным лидером на постсоветском пространстве. Ценники у нас выросли на 1,94%. Следом идут Азербайджан (1,6%), Грузия и Кыргызстан (по 1,1%).

Как отмечает БелаПАН, по итогам 2020 года Беларусь была на пятом месте на территории бывшего СССР по росту потребительских цен, которые стали выше на 7,36%.