К словосочетанию «Клуб «Крылатый дозор» в Слуцком районе уже давно привыкли. Первые «дозоровцы» появились еще на Станции юных натуралистов летом 2005 года.

Это именно они, пять юннатов кружка «Юный орнитолог» вместе со своим руководителем Галиной Николаевной Милянтей объединились в клуб, чтобы заниматься изучением птиц и решать природоохранные проблемы, которые им были по плечу.

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Сегодня в Слуцком районе — самое большое клубное движение в нашей стране. В 24-х учреждениях образования на февраль 2021 года было зарегистрировано 37 клубов. Это 302 воспитанника и учащихся в возрасте от 3 до 17 лет.

Кто эти ребята и чем они занимаются?

Клубы «Крылатый дозор» — это детские орнитологические объединения, которые созданы при крупнейшей природоохранной общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Члены клубов изучают птиц, учатся их определять и наблюдать за ними, шаг за шагом овладевая азами бёрдвотчинга. Знакомятся с биоразнообразием нашей страны.

За плечами юных любителей птиц — не только бинокли. Не перечесть всех конкурсов, в которых за эти годы они приняли участие. А сколько организовано и проведено экологических акций! Полюбилась членам клубов ежегодная национальная кампании «Птушка года». Чтобы познакомить школьников и общественность района с проблемами птиц, в рамках этой кампании ежегодно проводится большая просветительная работа, организуются экскурсии и походы.

Ребята участвуют в конкурсах рисунков и плакатов, создают презентации и видеоролики. Поэтому и неудивительно, что юные орнитологи Слуцкого района — дипломанты республиканских конкурсов и акций.

Глухарь — птица 2020 года

В 2020 году в условиях пандемии всем нам пришлось поменять привычный уклад и образ жизни. Однако на интересах и творчестве любителей птиц Случчины это не отразилось. Шесть членов клубов из 4 учреждений образования Слуцкого района стали победителями республиканского конкурса «Птушка-арт: усе колеры глушца».

Для создания силуэта птицы 2020 года были использованы ткани, продукты питания и разнообразные природные материалы: шишки, листья, камни и т. д. Образы глухаря, удивительной лесной птицы, созданные воображением и усердием ребят, получились очень правдоподобными.

Члены клуба из объединения по интересам «Медуничка» Слуцкого эколого-биологического центра учащихся стали победителями и в конкурсе открыток в поддержку глухаря «Не стреляй!». Продуктивно потрудились и «крылатые дозоровцы» из средней школы № 9 г. Слуцка. В рамках акции «Сохраним западного глухаря» ребята создали 22 открытки, подписали их в знак благодарности за отказ от охоты и отправили в Министерство лесного хозяйства, Белорусское общество охотников и рыболовов, национальный парк «Беловежская пуща». Тем самым они внесли свой маленький вклад в дело сохранения биоразнообразия нашей страны. В знак благодарности получили приглашение на экскурсию в Налибокскую пущу.

Наблюдение за птицами

Слуцкое районное отделение общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» активно работает при проведении других основных природоохранных кампаний. Ежегодной в районе стала акция «Прощай, товарищ-птица!», которая более 10 лет проходит в период Осенних европейских дней наблюдений за птицами.

Наблюдения на Случчине всегда проходят массово: работает несколько смотровых площадок, организуются экскурсии, проводятся экологические программы и тренинги.

В период в 1 марта по 31 мая в Слуцком районе, как и по всей стране, проходит кампания по наблюдению за прилетом птиц «Живая весна». Ребята не только фиксируют и заносят на сайт «Живой весны» данные о перемещениях 7 видов перелетных птиц — вестников кампании, но и изучают этих птиц, рисуют их, пишут о них стихи, ставят спектакли.

Соловьиный город

За 15 лет нашей работы по созданию и развитию сети клубов в Слуцком районе появилось несколько брендов. В 2007 году г. Слуцк в рамках конкурсов Национальной кампании «Соловей — птица 2007 года» получил статус соловьиного города.

А в 2012 году решением Слуцкого районного Совета депутатов птица соловей утверждена символом Слуцкого района и принята программа по реализации природоохранной концепции в Слуцком районе «Птица соловей — природный символ Слуцкого района». В 2015 году в Слуцком эколого-биологическом центре учащихся стараниями членов клубов и педагогов открыт Музей Соловья.

В лидерах

В ежегодном республиканском конкурсе «На лепшае аддзяленне» начиная с 2009 года Слуцкое районное отделение всегда в тройке лидеров.

С 2012 года «крылатые» Случчины имеют свой собственный праздник — День клубов «Крылатый дозор». Ежегодно, в третью субботу февраля, вместе собираются ребята и педагоги со всех клубов, чтобы с пользой провести время, а также подвести итоги работы за год.

Этот день — настоящий праздник. Апробируются новые интерактивные формы работы с детьми по орнитологии. К нам приезжают гости и приходят родители, работают СМИ. В 2019 году председателю отделения, директору Слуцкого эколого-биологического центра учащихся Тамаре Анатольевне Коледе по линии европейского партнера Birdlife international за работу по экологическому просвещению населению присвоен статус «Абаронца дзікай прыроды» с вручением соответствующего сертификата. В 2021 году у Слуцких дозоровцев появился свой гимн и своя эмблема.

Наши педагоги

Каждый, отдельно взятый клуб «Крылатый дозор», который работает в детском саду или школе, это своеобразный центр экологической работы. Рядом с руководителями клубов всегда ребята, интересующиеся охраной природы. Несмотря на то, что не все педагоги-руководители клубов «Крылатый дозор» имеют биологическое образование, их опыт работы в области экологии, их любовь к птицам и природе, заслуживают уважения и признания.

Среди самых опытных руководителей клубов «КД», которыми Случчина может по праву гордится, учитель начальных классов средней школы № 9 г. Слуцка — Валетко Жанна Александровна, воспитатель группы продленного дня средней школы № 13 Горбач Елена Ивановна, воспитатель яслей — сада № 13 г. Слуцка Гораль Оксана Владимировна.

Делимся опытом

Опыт работы Слуцкого районного отделения был представлен на одном из съездов общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», на заседании Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, на республиканских и международных экологических конференциях.

Несколько раз творческие площадки, расказывающие о работе отделения и клубов, были представлены на районых и областных педагогических конференциях, в рамках областной недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Что ждет дозоровцев впереди?! Мы ждем встреч с новыми интересными людьми и удивительных встреч с природой. Уверены, что от наших действий сегодня по сохранению и приумножению биоразнообразия зависит будущее поколений завтра. А еще, мы ждем в своих рядах новых членов клубов «Крылатый дозор» проживающих в разных уголках нашей страны.