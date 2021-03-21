Жительница Нью-Йорка нашла тайную квартиру за зеркалом в ванной

Саманта Хартсоу из Нью-Йорка случайно нашла вход в тайную двухкомнатную квартиру за зеркалом в своей ванной. Возможно, там кто-то живёт — на полу разбросаны пакеты с мусором и бутылки с водой. Об этом пишет Mirror.

Хартсоу обратила внимание на постоянные сквозняки в ванной, которая не оборудована вентиляцией. Пытаясь найти щели, она поняла, что дует из-под зеркала. Саманта сняла его и увидела вход в тайное помещение.

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Подруга Саманты предположила, что за зеркалом находится подсобка для проводов и электрооборудования. Хозяйка квартиры решила это проверить и посветила в дыру телефоном. Она увидела коридор, в нём были выходы в две комнаты.

Вооружившись молотком, Саманта пролезла в лаз. В тайных помещениях она нашла следы жизни: мусор и бутылки с водой. По словам девушки, пространство было похоже на квартиру с отключенным туалетом и несколькими оголёнными трубами.

Саманта планирует уточнить у домовладельца, куда на самом деле ведёт тайная дверь за её зеркалом.