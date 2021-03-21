В Сети продолжают обсуждать «скопинского» маньяка, который недавно вышел на свободу после 17-летнего тюремного срока и оказался в центре внимания. Так, мужчина заявил, что уже ездил на съёмки в Москву, где «получил мешок денег и подписал контракт о том, что не будет пока общаться с другими журналистами». Очевидно, что мужчина планирует сделать состояние на печальной известности своего имени.

Эта история шокирует, однако ещё хуже, когда имя маньяка неизвестно и ему удалось избежать наказания. Так, считается, что только в разных уголках США могут скрываться от 25 до 50 активных серийных убийц, на совести которых — около 150 жертв ежегодно. Вспоминаем семь серий убийств, когда преступников так и не поймали — но скажем сразу, здесь не будет популярного Зодиака, лишь менее известные случаи.

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1. Лонг-айлендский серийный убийца

Не так давно Netflix выпустил фильм «Пропавшие девушки», где описываются попытки Мэри Гилберт, матери одной из жертв «лонг-айлендского серийного убийцы», достучаться до властей. Вы можете посмотреть его, чтобы получить представление о деле.

Если кратко, то в период с 1996 по 2011 год некто убил 10 или даже больше человек (следствие предполагает, что этот преступник может быть причастен к убийствам ещё шести девушек).

Причём, вероятно, никто бы не связал эти смерти воедино, если бы не упомянутая выше Мэри Гилберт. Она заявила о пропаже своей дочери, 24-летней секс-работницы Шэннон, которую в последний раз видели в районе Гилго-Оук-Бич в Саффолке в 2010 году. В декабре того же года офицер полиции обнаружил с помощью собаки на болоте скелетированные останки женщины в почти развалившемся мешке из рогожи — это и была пропавшая Шэннон. Спустя пару дней были найдены ещё три тела в том же районе на северной стороне бульвара Ocean Parkway. И тогда Ричард Дормер, комиссар департамента полиции округа Саффолк, сказал, что «это больше чем просто совпадение. Это может быть серийный убийца».

Впоследствии полиция расширила круг поисков и обнаружила весной 2011-го ещё шесть тел. Не все из них были опознаны, но останки по крайней мере в четырёх случаях принадлежали секс-работницам, которые рекламировали свои услуги на сайте Craigslist.

Полиция опросила и отпустила за нехваткой улик несколько подозреваемых. Одно время предполагалось, что убийца мог иметь опыт работы в правоохранительных органах, но пока ни одного подтверждения эта версия не получила.

Судя по характеру преступлений и звонкам, которые поступали родным одной из убитых девушек, Мелиссы Бартелеми, преступник мог быть белым мужчиной в возрасте от 20 до 40 лет на момент совершения первого убийства. А учитывая, что цепочка преступлений прервалась, его могли посадить в начале второго десятилетия в тюрьму за какое-то другое дело.

2. Монстр Анд

В отличие от предыдущего случая, здесь имя преступника известно. Это Педро Алонсо Лопес, серийный убийца из Колумбии. В 1983 году его признали виновным в 53 убийствах на территории Эквадора: его жертвами стали девочки, девушки и женщины (самой младшей было 7 лет). Доказать причастность Лопеса к другим 57 убийствам не удалось. Также считается, что вдобавок к этому Лопес совершил ещё 240 убийств на территории Перу и Колумбии: его даже включили в 2006 году в Книгу рекордов Гиннесса как «самого плодовитого серийного убийцу», но потом исключили под давлением возмущённой общественности. Тем более что составители забыли про других убийц, например человека по имени Туг Бехрам, который, как сообщается, убил около 900 жителей Индии. Почему Педро включён в список? Потому что его местонахождение неизвестно. Да, в 80-х он получил на тот момент максимальный 16-летний срок в Эквадоре. Но за два года до его окончания Лопеса освободили досрочно «за хорошее поведение». Затем без суда и следствия депортировали в Колумбию, где убийцу объявили невменяемым и поместили в 1995-м в психиатрическую лечебницу. В 1998-м его освободили под залог в 50 долларов с дополнительными условиями.

После этого Лопес отправился к своей матери и потребовал у неё наследство, а когда услышал, что у бедной женщины ничего нет, то продал её единственную кровать и стул людям на улице. А затем Педро Алонсо исчез — с тех пор про него ничего не слышали.

3. Убийства на возвышенности «Западная Меса» или «Собиратель костей из Западной Месы»

Жертвы этого убийцы были найдены в результате череды случайностей. В 2006 году в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико начались строительные работы: территория возвышенности «Западная Меса» подверглась комплексной жилой застройке. В 2008 году застройщик создал дренажную систему для отвода ливневой воды, чтобы избежать возможных наводнений. И в 2009 году одна из местных жительниц обнаружила во время прогулки с собакой в районе строительства человеческую кость. Она вызвала полицию, та, в свою очередь, провела эксгумационные работы и обнаружила останки 11 женщин и девушек в возрасте от 15 до 32 лет. Позже оказалось, что все они пропали в период с 2001 по 2005 год. Осенью 2009 года большинство удалось идентифицировать: так, одна из жертв, 15-летняя Силлэния Эдвардс, оказалась чернокожей уроженкой города в штате Оклахома, США. Остальные были латиноамериканками и уроженками Альбукерке, причем одна из них, 24-летняя Мишель Вальдез, находилась на четвёртом месяце беременности.

Девушки при жизни были вовлечены в секс-бизнес, так что вначале под подозрение попал их сутенёр — Фред Рейнольдс, который умер в январе 2009 года. В 2010 году полиция изучила его апартаменты и нашла фото молодых девушек, в том числе и убитых, но других доказательств не обнаружила.

Также среди подозреваемых были осужденный серийный убийца Скотт Ли Кимбэл, действовавший на территории штатов Колорадо и Юта; на тот момент уже погибший местный житель по имени Лоренцо Монтойя (следы от шин, которые были на спутниковых фотографиях места преступления в 2006 году, вели к его трейлеру, вдобавок Монтойя в декабре 2006-го задушил в этом самом трейлере секс-работницу и был убит через час другом погибшей), а также ещё один местный житель, Джозеф Бли, который с конца 1980-х годов по начало 1990-х годов совершил в Альбукерке серию изнасилований девочек. Но в итоге полиция не смогла собрать достаточно улик, чтобы однозначно доказать причастность кого-либо из них. Так что личность «собирателя костей из Западной Месы» всё ещё не раскрыта.

4. Убийства на «шоссе слёз»

«Шоссе слёз» — это участок протяжённостью в 725 километров между канадскими городами Принс-Джордж и Принс-Руперт. Именно здесь с 1969-го по 2006-й год пропало множество женщин из числа коренных народов Канады. Согласно официальным источникам, количество жертв в 2006 году равнялось 18, но по заявлениям местных организаций коренных народов, оно может достигать 43.

Три из первых убийств полиция связала с уже умершим сексуальным преступником из США — американцем Бобби Джеком Фаулером: его ДНК было обнаружено на теле одной из погибших, Коллин Макмиллен. Фаулер также подозревался в убийствах Гейл Уэйз и Памелы Дарлингтон, совершённых в 1973 году. Но вот виновник других убийств остаётся на свободе, и его личность неизвестна. Почему среди пропавших и погибших такой высокий процент женщин из коренных народов? Возможно, все дело в бедности, злоупотреблении наркотическими веществами, домашнем насилии и разрыве с традиционной культурой. Автостоп был для многих индианок единственным способом преодолеть большие расстояния, чтобы увидеть родных, попасть на работу, в школу или больницу. Кроме того, этот район довольно отдален и изолирован, здесь мягкая почва и живут хищные падальщики, которые могут унести останки. То есть убийца, кем бы он ни был, мог чувствовать себя достаточно свободно и безнаказанно.

5. Дело «Джефф Дэвис 8»

«Джефф Дэвис 8» — это прозвище неизвестного, убившего восемь женщин в штате Луизиана в «неблагоприятной» части округа Дженнингс, где грабежи и бандитские разборки были нормой. Останки несчастных, которым на момент смерти было от 17 до 30 лет, находили в период с 2005 по 2009 год в болотах, озерах, каналах и на обочинах дорог. Жертв перед смертью избивали, возможно, подвергали сексуальному насилию, а затем, скорее всего, душили (точнее сказать тяжело из-за состояния тел). Так как погибшие при жизни были секс-работницами или же зависимыми от наркотических веществ, полиция не слишком усердствовала в расследовании. За дело взялся журналист Итан Браун, но к тому моменту многие улики уже были утеряны.

Также любопытно, что большинство жертв хорошо знали друг друга. Некоторые были связаны кровными узами или жили вместе. Также у жертв были схожие черты, например бедность, психические заболевания, злоупотребления наркотиками или проституция. Более того, все женщины были информаторами полиции, сообщали о местной торговле наркотиками или даже о других жертвах «Джеффа Дэвиса 8» перед собственной смертью. Учитывая это, а также довольно халатное расследование, члены семей погибших стали подозревать, что ответственность за смерть женщин несёт сама полиция.

Как бы там ни было, но главным подозреваемым назвали общего знакомого всех жертв, местного наркоторговца Фрэнки Ришара. Однако он категорически отрицал свою вину в убийствах. Полиция так и не смогла доказать его причастность к этой серии убийств, так что официально виновный не установлен.

6. Убийца с автомагистрали I-70

«Убийца с автомагистрали I-70» — это прозвище неизвестного, который застрелил шесть человек на Среднем Западе в США весной 1992 года. В качестве жертв этот человек выбирал работников магазинов, расположенных рядом с автострадой I-70, благодаря чему и получил свое прозвище. Также «убийца с автострады I-70» подозревался в совершении трех таких же преступлений в штате Техас в 1993 и 1994 годах.

Все жертвы убийцы носили тёмные волосы до плеч, причём один из них был мужчина хрупкого телосложения с «конским хвостом», так что убийца мог принять его со спины за женщину.

Полиция знает, как выглядел преступник: невольный свидетель, покупатель, который явился в магазин после закрытия, смог описать внешность стрелявшего. Это был человек со светлой кожей и волосами, среднего роста, астенического телосложения и в возрасте от 20 до 30 лет. Но так как убийца не оставил на местах преступлений ни волос, ни отпечатков, ни каких-либо биологических жидкостей, расследование застопорилось на многие годы. В 2018 году в число подозреваемых попал американец Нил Фоллз, который подозревался в совершении серийных убийств на территории восьми штатов США и был убит 18 июля 2015 года во время нападения на секс-работницу. Он соответствовал описанию и в 1993-м жил на территории штата Канзас, где произошло одно из убийств, но из-за давности лет прямых доказательств его вины так и не было найдено.

7. «Радужный маньяк»

«Радужным маньяком» прозвали неизвестного человека в Бразилии, который убил 13 человек на территории муниципалитета Карапикуиба в штате Сан-Паулу. Почему «радужный»? Потому что все жертвы были гомосексуалами (символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг).

Убитые — мужчины в возрасте 20−40 лет, с которыми убийца познакомился через соцсеть Orkut. Все погибли в вечернее время в парке «Патурис», который был популярным местом для свиданий гомосексуалов. Мужчин убивали выстрелом в голову, а потом оставляли в унизительном виде, спустив их брюки и нижнее белье до щиколоток. То есть всё это выглядело как показательная казнь.

В декабре 2008 года в качестве подозреваемого был арестован 46-летний Джейро Франсиско Франко, охранник супермаркета, бывший офицер полиции. Двое свидетелей опознали его как человека, который выстрелил в одну из жертв 12 раз. Они также сказали, что Франко часто бывал в этом парке, хоть и не являлся гомосексуалом. Плюс в октябре 2008 года бывший полицейский уже обвинялся в убийстве двух человек в соседнем муниципалитете Озаску, но в ходе задержания и последующего обыска никаких изобличающих улик найдено не было, так что Франко не арестовали.

Полиция так и не нашла орудие убийства или другие улики в его апартаментах, и в августе 2011 года жюри присяжных признало Франко невиновным, его освободили из-под стражи. Официально «радужный маньяк» так и не был найден.