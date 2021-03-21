Все дёргают, орут и мешают! Как сосредоточиться, когда вокруг шум

Созвоны с коллегами, куча задач, бесконечные уведомления на телефоне, а ещё «смотрите, какую идею мы придумали, давайте сделаем прямо сейчас» — удерживать внимание на рабочих задачах одинаково сложно что дома, что в офисе. Ловите рекомендации, которые помогут сфокусироваться на три, два, один…

Планируйте! Но не один день, а сразу неделю

Распределите задачи по дням: например, выполняйте рутинную работу в первые дни недели, а какую-то техническую и креативную — в последние. Или наоборот. Такой подход можно применять как для долгосрочных, так и краткосрочных задач. Отведите один или два дня на проекты, требующие длительного и глубокого погружения, а остальные оставьте для текучки. Чередуйте дни между собой или сделайте блочную структуру: важно, чтобы график был фиксированный.

И никакого мультитаскинга. Есть заблуждение, будто чем больше задач будет выполнено одновременно, тем лучше. В действительности многозадачность не только рассеивает внимание, но и мешает отделять важную информацию от второстепенной, что не даёт погрузиться в сложные задачи.

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Научитесь говорить «нет»

Это полезный навык — несмотря на то что его сложно освоить. Если вам предлагают что-то сделать, например взять дополнительный проект на фриланс, не соглашайтесь и не отказывайтесь сразу — возьмите несколько часов, чтобы хорошенько всё обдумать, учесть все за и против.

Вот ещё несколько правил, которые могут пригодиться:

Некоторые задачи требуют концентрации, поэтому не стесняйтесь просить коллег и близких не отвлекать вас какое-то время.

Если есть возможность, отключите уведомления на телефоне и ноутбуке или установите статус «не беспокоить» в мессенджерах.

Также по возможности участвуйте только в тех встречах и звонках, которые важны при решении задач ваших или команды.

Пользуйтесь технологиями, но и о старой доброй классике не забывайте

Установите специальные расширения в браузере, которые не дают открывать определённые сайты или ограничивают количество вкладок. Или используйте таймер для отсчёта рабочего времени. Если не знаете, с чего начать, то попробуйте технику pomodoro — разбейте все задачи на 25-минутные периоды, называемые «помидорами». После каждого такого отрезка делайте паузу. Со временем привыкнете и будете уже понимать, что, например, до перерыва ещё десять минут, а значит, можно написать пару писем. Ну и самый простой вариант спастись от шума — наушники или беруши (конечно, важно всё делать правильно: мыть руки перед использованием, никогда не смачивать беруши слюной, вовремя менять на новые).

Устройте перестановку и… вздремните

Иногда даже конфигурация стола влияет на нашу сосредоточенность: например, кому-то необходимо больше рабочего пространства, чтобы разложить все письменные принадлежности, документы или гаджеты, а кто-то не может работать больше нескольких часов на одном месте. Стоит потратить время и обустроить пространство. Решите, на чём удобнее сидеть — на стуле или в кресле-мешке? Что лучше настроит на рабочий лад — вид в окно или на стену? Где будет комфортнее — на кухне или в спальне? И так далее.

Кстати, не забывайте делать перерывы! Если хотите, можете даже устроить 15-минутный полуденный сон — станете продуктивнее. Главное — не спать дольше получаса и выбрать правильное время дня, в районе 14:00—15:00 . А ещё перед дневным сном можно выпить чашку кофе. Предположительно, кофеин как раз начнёт действовать в течение получаса и даст приток энергии после пробуждения.

И медитируйте. Да, простите, опять этот совет!

Да, именно то самое «удерживайте фокус на вдохах и выдохах» идеально для работы. Вас постоянно отвлекают? Просто возвращайте внимание к текущим делам, как обычно делаете при концентрации на дыхании во время медитации (когда ненужные мысли начинают лезть в голову). Частые практики помогут обуздать блуждающий ум, а чем лучше фокус, тем выше продуктивность. Вдобавок медитация хорошо тренирует внимание и снижает уровень стресса. Представьте: вокруг шум, а вы на своей волне дзена — идеально же!

Релоцируйтесь (что бы это ни значило)

Так как из-за пандемии мы лишились не только путешествий, но и массово перешли на работу из дома, важно периодически менять домашнюю обстановку, чтобы не уставать от привычного окружения. Кстати, в последнее время набирает популярность практика работы в так называемых третьих местах: опенспейсах, коворкингах или специально предназначенных для этого кофешопах. Во-первых, это хорошая возможность и посидеть в одиночестве, и устроить выездную встречу с командой. Во-вторых, продуктивность может улучшиться из-за отсутствия отвлекающих факторов в виде шумных коллег или холодильника.

Заставьте всех работать вместо себя *звучит дьявольский смех*

Да, несбыточный план, скажете вы, но как минимум можно привлечь своих шумных домашних к работе. Как вариант, составьте вместе с детьми (зачастую именно они источник громких звуков) специальный график, по которому они будут проверять выполненные вами задачи в конце каждого дня. Плюсы очевидны: вас будут меньше отвлекать, а домочадцы будут более заинтересованы в том, чтобы вы работали и не прокрастинировали.