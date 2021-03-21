Происшествия на выходных: в лесу нашли 90-летнего мужчину

В Витебске горело общежитие, погибла женщина

Днём в минувшую пятницу в Витебске горело общежитие № 5 телезавода «Витязь». Весь коридор был в плотном дыму, и люди не могли покинуть здание.

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Видео: МЧС

Работники МЧС спасли 10 человек, из них пятеро детей: дали им маски и вывели на улицу. В блоке, где возник пожар, на полу в ванной спасатели нашли женщину без сознания. Медики пытались ее реанимировать, но она умерла. Из здания эвакуировали более 90 человек. TUT.BY



Задержания

В Минске задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова. Как сообщает TUT. BY, Борисова отвезли на Окрестина. На задержанную в Ждановичах мать пятерых детей возбудили уголовное дело.

Также милиция задержала 38-летнего минчанина, который попытался забраться на мачту с государственным флагом (красно-зелёным) на крыше дома в Новой Боровой. Составлен административный протокол за мелкое хулиганство. TUT.BY

В Пуховичском районе в аварии погиб водитель

В Минске пьяный водитель собрал «паровоз» из 4-х машин





В Светлогорском районе в лесу спасатели нашли 90-летнего мужчину

Днём 20 марта в деревне Ситники Пуховичского района 65-летний водитель «Пежо» не справился с управлением на закруглении дороги. Он съехал в кювет, машина перевернулась. Водитель от полученных травм умер на месте.Около 22.45 в субботу в Минске на проспекте Пушкина случилась авария. По предварительной информации, 28-летний водитель «Рено Меган» врезался в «Пежо», который остановился на красный. «Пежо» от удара двинулся вперёд и врезался в «Рено Логан», а тот — в «Опель». Выяснилось, что виновник аварии был с 2,65 промилле алкоголя. Предположительно, он уснул за рулём. Люди в ДТП не пострадали.

Видео: МЧС

В 21.00 в субботу в МЧС сообщили, что пропал дедушка 1931 года рождения. Вероятнее всего, он около 18.00 ушёл из деревни Страковичи в лес в направлении города Светлогорска. В 21.40 спасатели обнаружили пенсионера в лесу. Спасенного укрыли боевой одеждой, вынесли на дорогу и дождались скорую. Состояние мужчины удовлетворительное и в госпитализации не нуждается. МЧС

Под Минском на пожаре погибли 3 человека





В Украине сторонники Стерненко подожгли вывеску «Президент Украины»

В посёлке Сухорукие под Минском утром 21 марта загорелся деревянный дом. При ликвидации пожара обнаружены тела трех человек. По предварительной информации, это — мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Они официально не работали, двое арендовали жилье у третьего.Вечером 20 марта в Киеве прошел очередной митинг сторонников Сергея Стерненко — бывшего лидера одесского «Правого сектора». Его осудили более чем семь лет лишения свободы за похищение в 2015 году одесского активиста Сергея Щербича.

Участники акции собрались возле офиса президента Украины. Они устроили салют на ступеньках здания, нанесли краской надписи на стены и двери, разбили стекло одной из дверей и подожгли вывеску «Президент Украины». Полиция не вмешивалась в происходящее. После акции было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, одного из протестующих задержали. Медуза