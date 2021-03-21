В воскресенье, 21 марта, в рамках второго тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграл вничью с гродненским «Неманом» — 1:1. Матч прошёл на стадионе Слуцкого государственного колледжа.

В первом тайме счёт был открыт на 41-й минуте матча. Алексей Бутаревич (полузащитник ФК «Слуцк») ошибся с передачей около штрафной площади случчан, в результате мяч был адресован полузащитнику «Немана» Александру Джигеро. Игрок обработал мяч под ударную ногу и отправил снаряд в дальний угол ворот. Больше забитых мячей в первом тайме не было.

Во втором тайме случчане сравняли счёт на 64-й минуте матча. В результате удачной контратаки нападающий случчан Альфред Стефен убежал от вратаря гродненцев и, оторвавшись от защитников «Немана», послал мяч с левого угла штрафной площади в пустые ворота соперников. Таким образом, после финального свистка была зафиксирована результативная ничья — 1:1.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде в столице, соперником будет минское «Динамо». Следите за анонсом!