Чем занимаются и что любят «солнечные дети» в Слуцке. Фотопортреты

В воскресенье, 21 марта, отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. «Кур'ер» сходил в Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, чтобы посмотреть, чем там занимаются ребята с синдромом Дауна. А педагоги центра рассказали о воспитанниках.

Ребята и их работы

Педагоги центра рассказали «Кур'еру», что у детей с синдромом Дауна есть общие черты характера: они все добрые, очень ласковые. Если обижаются, то ненадолго. Поэтому их и называют «дети солнца» или «солнечные дети».

Про работу с ребятами

Инесса Пономарёва, директор центра, сказала: «В нашем районе большое внимание уделяется особым детям, в том числе детям с синдромом Дауна. Специалисты нашего центра проводят очень много мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к этой категории детей. Не только среди педагогов, родителей и детей, но и во всём местном сообществе». К Международному дню человека с синдромом Дауна Слуцкий ЦКРОиР объявил флешмоб «Моё солнышко — тебе!». Школьники со всего Слуцкого района прислали в центр солнышки из бумаги в подарок «солнечным детям». Поделки подписаны, а на некоторых есть фотографии адресатов. А на бумажных «лучиках» написаны добрые пожелания.