Чем занимаются и что любят «солнечные дети» в Слуцке. Фотопортреты

Олеся Белая
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Что рисуют и мастерят слуцкие дети с синдромом Дауна. Фото
"Солнечные дети" из Слуцка. Фотографии: Олеся Белая

В воскресенье, 21 марта, отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. «Кур'ер» сходил в Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, чтобы посмотреть, чем там занимаются ребята с синдромом Дауна. А педагоги центра рассказали о воспитанниках.

Ребята и их работы

Педагоги центра рассказали «Кур'еру», что у детей с синдромом Дауна есть общие черты характера: они все добрые, очень ласковые. Если обижаются, то ненадолго. Поэтому их и называют «дети солнца» или «солнечные дети».

Что рисуют и мастерят слуцкие дети с синдромом Дауна. Фото
Катя, 13 лет. Любит рисовать, лепить и делать аппликации. Если другим ребятам нужно помогать, то Катя, по словам педагога, делает всё сама
Что рисуют и мастерят слуцкие дети с синдромом Дауна. Фото
Денис, 17 лет. Денису на следующей неделе исполнится 18 лет, и он покинет центр. Учитель про Дениса говорит, что он спортивный и весёлый парень, любит танцевать. Ещё любит работать: помогает с организацией завтраков и обедов, убирает снег
Что рисуют и мастерят слуцкие дети с синдромом Дауна. Фото
Лера, 17 лет. Педагоги говорят, что Лера очень артистичная, любит музыкальные занятия. Всегда берёт роли в театральных постановках. И очень добрая
Что рисуют и мастерят слуцкие дети с синдромом Дауна. Фото
Павел, 12 лет. Любит уроки арифметики, лепить и штриховать
"Солнечные" дети из Слуцка и их работы. Фотопортреты
Максим, 14 лет. Максим, по словам педагогов, любит играть в настольные игры, складывать мозаику, петь и танцевать. По характеру жизнерадостный
"Солнечные" дети из Слуцка и их работы. Фотопортреты
Илья, 14 лет. Любит читать простые слова, слушать сказки и рассказы, играть в настольные игры и петь
"Солнечные" дети из Слуцка и их работы. Фотопортреты
Ангелина, 13 лет. Любит рисовать, лепить, клеить аппликации. Красиво обводит по контуру

Про работу с ребятами

Инесса Пономарёва, директор центра, сказала: «В нашем районе большое внимание уделяется особым детям, в том числе детям с синдромом Дауна. Специалисты нашего центра проводят очень много мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к этой категории детей. Не только среди педагогов, родителей и детей, но и во всём местном сообществе».

Что рисуют и мастерят слуцкие дети с синдромом Дауна. Фото
«Солнечные дети» раскрашивают солнышко
К Международному дню человека с синдромом Дауна Слуцкий ЦКРОиР объявил флешмоб «Моё солнышко — тебе!». Школьники со всего Слуцкого района прислали в центр солнышки из бумаги в подарок «солнечным детям». Поделки подписаны, а на некоторых есть фотографии адресатов. А на бумажных «лучиках» написаны добрые пожелания.
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