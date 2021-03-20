Даже если вы растите детей в концепции разумного потребления, не откупаетесь подарками, учите ценить нематериальные радости, рано или поздно они всё равно попадут в социум — а там у других детей будут более дорогие и крутые игрушки, вещи, гаджеты. Марина Быкова, психолог, размышляет, как объяснить ребёнку, что у семьи на всё это нет денег. И не расстроить его.

Начиная с 2−3 лет дети сравнивают себя с окружающими. Так они пытаются познать себя: я выше, моя футболка самая блестящая, у меня больше игрушек. Это звучит так, как будто ребёнок пытается отвоевать себе больше пространства в мире: обычно дети всегда хотят быть уверенными, что они лучше других.

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В детском саду дело может дойти до настоящей ссоры: «Чья мама лучше?» или «Чей папа сильнее?» Лишь со временем ребёнок осознаёт: не всё, что есть у него, лучшее, есть позиции, по которым он уступает другим. Конечно, все дети развиваются неравномерно, не все имеют одинаковые возможности — рано или поздно каждый ребёнок замечает, что не может делать или иметь некоторые вещи, которые доступны другим.

Ближе к школе важными становятся не только физические различия, но и материальные. Здесь ребёнка ждёт новое открытие: если резать и лазить он мог научиться сам, то финансами управляют только взрослые. Может возникнуть когнитивное искажение: если родители не покупают то, что я хочу, они просто не хотят мне это купить.

Винить ребёнка за это нельзя: очевидно, что в этом возрасте он не может сам осознать цену вещей, так как у него никогда не было опыта взаимодействия с деньгами.

Если родители хотят объяснить ребёнку, что и как устроено на самом деле, нужно быть готовым к тому, что разговор может быть не очень приятным. Будьте готовы ответить на любые вопросы честно, учитывая, что ребёнок не хочет вас обидеть, а просто мало пока знает об устройстве мира.

Что нужно объяснить младшему школьнику?

Как происходит процесс покупок и почему покупки не самое важное в жизни. В любом случае, даже если ребёнок всё равно затаит обиду на то, что у него нет последнего айфона, со временем он поймёт вас, а вы от него не отмахнётесь. Откуда берутся деньги и почему нельзя их распечатать побольше? В некоторых семьях принято постепенно приучать ребёнка планировать свои сбережения: дарить деньги на праздник или «оплачивать» помощь по дому. Это не единственный способ, можно просто рассказать настоящую историю появления денег. Как древние люди обменивали товары и услуги, как поняли, что нужна общая ценность, как добывали эту ценность. Психика отдельного человека в целом сохраняет логику развития логики всего человечества. И чтобы в будущем понять устройство фондового рынка, можно начать с историй про красивые ракушки и золото.

Как отвечать на неудобные вопросы детей о деньгах

До того как эти вопросы возникнут, полезно вместе с ребёнком подумать, на что тратятся деньги вашей семьи: продукты, одежда, транспорт. Не забудьте включить туда приятные траты, чтобы постепенно человек понимал, что каждая конфета равняется нескольким минутам работы. Если же ребёнок спрашивает:

— Почему ты не можешь заработать больше?

Не воспринимайте этот вопрос как упрёк, даже если вас самих эта тема волнует. Ответить можно просто: каждая работа важна и сложна, даже если оплачивается по-разному.

Такие разговоры не должны привести к выводу «У тебя нет айфона, потому что мы не заработали». Более подходящий итог: «Мы работаем и тратим сейчас деньги на что-то более важное, без чего не можем обойтись». И ребёнку, и родителям полезно быть уверенными в завтрашнем дне своей семьи.

— У меня нет всех игрушек из коллекции (гаджета, модной одежды), никто не будет со мной дружить!

Маркетологи детских товаров ликуют: чем больше героев и деталей в мультике, тем больше можно продать. Проблема в том, что дети довольно быстро забрасывают игрушки: несколько похожих собачек и машинки к ним могут стать ненужными через полгода. А потом проходит несколько лет — и повзрослевшие дети требуют дорогую одежду или новые гаджеты каждый сезон. Современная культура только подогревает интерес к потреблению, все хотят кроссовки как у любимого блогера — неважно, сколько они стоят. Соцсети буквально кричат: «Купи, ведь ты же хочешь это прямо сейчаc». Даже взрослым сложно устоять перед таким напором.

Почти весь школьный возраст (от младшего до конца подросткового) детям важно принадлежать группе, иметь то же, что есть у всех. Нужно иметь силу, чтобы перенаправить фокус ребёнка на внутренние качества. Для начала подумайте, как вы сами это делаете. Поговорите с ребёнком: кто его друзья, за что он их ценит, почему с ними интересно. Для чего нужен последний айфон: чтобы вместе играть или чтобы просто класть на парту?

С раннего возраста учите ребёнка видеть интересное в любом дне, даже если ты провёл время не на море или в крутом лагере, а у бабушки в деревне. Учите ребёнка опираться на себя, не зависеть от вещей, чувствовать себя крутым без какой-то подпитки извне. Для этого не так важно убеждать его, что дорогие покупки не нужны — важнее то, что и с ними, и без них в жизни есть много весёлого и интересного.

Можно пофантазировать, что такого дорогого и важного ребёнок хочет купить в будущем, какие эмоции это принесёт. Ребёнок постепенно осознает, что вещи — это всего лишь средства. И что друзья не перестанут быть друзьями вне зависимости от того, есть ли у них модный гаджет.

Как правильно объяснить ребёнку, что денег нет

В большинстве случаев родители сами переживают за своё финансовое состояние. Независимо от уровня заработной платы любой взрослый человек ограничивает себя в тратах, в большей или меньшей степени. Иногда родители неосознанно перекладывают обиду на ребёнка: денег на малышей тратится очень много, а от своих желаний приходится отказываться. Несмотря на то, что ребёнок в принципе не может себя обеспечивать сам, он требует и больших, нерациональных трат. Так возникают всем знакомые фразы, которые ранят обе стороны: «Мы тебе не миллионеры, денег нет», «Я и так на тебя много денег трачу. У меня нормальной зимней обуви нет, а тебе игрушки подавай», «Заработаешь — купишь себе всё что угодно». Знакомо?

Такие слова выглядят как соревнование с ребёнком: ты в моей власти, я решаю, что будет, твоё мнение не важно. Ребёнок и так чувствует себя зависимым от родителей, а тут получается, что он в очередной раз теряет право голоса.

Ребёнок, который вырос в атмосфере «мы на всём экономим, ты должен быть благодарен и за это», не будет иметь здорового отношения к деньгам. Баланс «важное — приятное» может быть сильно перекошен в одну из сторон.

Что делать? С ребёнком всегда можно говорить честно. Объяснить, что на разных работах люди получают разную зарплату — и это нормально. Поговорить, как составляется бюджет: обязательные и необязательные траты, издержки вроде внезапного ремонта или болезни. Если вы не можете позволить себе отпуск на море, это тоже нормально, и в этом нет виноватых.

Младшему школьнику об этом можно говорить просто как о фактах, без обиды на несправедливую судьбу (потерянную молодость, злого начальника или рождение ребёнка). С подростком можно посоветоваться, на что бы он потратил лишние деньги, что сейчас важно для семьи. «Я знаю, что тебе хочется новый телефон, но сейчас мы не можем себе это позволить», «Ты знаешь, что в прошлом месяце у нас сломалась машина, и мы никак не можем обойтись без её ремонта», «Ты знаешь, что я работаю много и хотел бы дать тебе всё, что ты хочешь, но моя зарплата позволяет сделать чуть меньше», «Я бы хотел, чтобы мы все вместе поехали отдыхать, но раз пока не получается, давай подумаем, как интересно провести время здесь». Важно не отрицать, что есть недоступные для вашей семьи вещи, но сместить акцент — мы делаем для тебя всё, что можем.

Наше отношение к деньгам частично формируется в детстве. Это очень важный момент, который будет влиять на финансовое поведение в будущем. Вспомните родителей и подумайте, как вы тратите или экономите, как планируете покупки и как часто говорите: «Денег нет».

Безусловно, физические, моральные, материальные и другие условия у всех людей очень разные. Кроме того, они меняются с течением времени — и могут меняться очень даже стремительно. Однако уверенность в себе, своих силах и будущих возможностях — то, что родители могут воспитать в своём ребёнке вне зависимости от финансового положения семьи.